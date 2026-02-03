Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo

3 de Febrero de 2026 | 17:17

El Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata llevará a juicio oral a Juan Ignacio Buzali, exmarido de la diputada nacional libertaria, la platense Carolina Piparo, acusado por el intento de homicidio de dos motociclistas ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2021.

El debate se desarrollará entre el 2 y el 10 de marzo de 2026 y estará a cargo del fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia. El tribunal será integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci.

Buzali llegará al juicio en libertad, luego de que en 2024 el mismo tribunal le concediera la excarcelación extraordinaria, al considerar que no existían riesgos procesales.

Detención, arresto domiciliario y libertad

El imputado permaneció más de dos años detenido, primero en una alcaidía y luego bajo arresto domiciliario, con distintas morigeraciones que le permitieron residir en Grand Bell y posteriormente en Puerto Madero, además de contar con salidas autorizadas para actividades familiares y deportivas.

El hecho

Según la investigación, en la madrugada del 1 de enero de 2021, Carolina Piparo denunció haber sido víctima de un robo en calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. De acuerdo a su testimonio, fueron abordados por varias motocicletas con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Minutos después, cuando se dirigían a realizar la denuncia, Piparo y Buzali creyeron reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco. En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una motocicleta en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento.

La acusación

Para la fiscalía de instrucción, el hecho configuró un intento de homicidio con dolo eventual, al sostener que Buzali actuó con “total desprecio por el resultado de su accionar”, acelerando el vehículo y embistiendo de manera consciente a las víctimas.

La defensa, en cambio, sostuvo desde el inicio que se trató de un accidente de tránsito y que nunca existió intención de matar. En su indagatoria, Buzali afirmó: «Jamás quise lastimar a nadie. Lo que pasó fue un infortunio».

La jueza de Garantías Marcela Garmendia ordenó su detención el 9 de enero de 2021 y rechazó los pedidos de excarcelación, decisión que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. Recién en abril de 2022 se le otorgó el arresto domiciliario y dos años después recuperó la libertad.

Qué se espera del juicio

El debate oral será determinante para establecer si Buzali es condenado por intento de homicidio o si prospera el pedido de la defensa para que el hecho sea recalificado como un delito culposo vinculado a un siniestro vial.

El fiscal Caniggia y el abogado Martín De Vargas, representante de una de las víctimas, buscarán sostener la acusación original, mientras que la defensa insistirá en la hipótesis del “error trágico”, que podría derivar en una pena menor o incluso en una absolución.

Un caso de alto impacto político

El proceso judicial estuvo atravesado por un fuerte componente político. Mientras Buzali enfrentaba las instancias judiciales, Piparo desarrollaba su carrera como funcionaria, primero en Juntos por el Cambio y luego dentro del espacio libertario, lo que convirtió al expediente en un caso de alto voltaje mediático.

