Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave

El hecho ocurrió el sábado en La Frontera, Pinamar. Florencia Rastelli Mella, la víctima, tiene 33 años y dos hijos
Florencia Rastelli Mella (33), la emprendedora platense dueña de la franquicia Paque & Cocö Home Essences, una de las marcas más reconocidas del mercado, sufrió un grave accidente en la zona de La Frontera, Pinamar, cuando se desplazaba de acompañante en un cuatriciclo. El siniestro, cuyas causas se intentan ahora determinar, ocurrió el pasado 14 de febrero y dejó a la joven mujer en estado crítico.
De acuerdo al reporte médico al que tuvo acceso este diario, la empresaria no solo tuvo un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento, sino además un traumatismo de tórax con varias costillas fracturadas.
“Atraviesa una etapa que se denomina tórax inestable, con ciertas complicaciones en evolución. El pronóstico no es bueno”, expresó un vocero del caso.
Rastelli Mella se encuentra actualmente internada en la clínica privada Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata, en el sector de cuidados intensivos.
Abogada, influencer y madre de dos pequeños hijos, logró posicionar sus productos en los lugares más selectos del país y hoy cuenta con 12 franquicias.
De hecho, su estadía en la Costa tenía que ver con su empresa: este año, Florencia, según contó en sus redes, tiene cinco locales comerciales activos en la temporada: Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.
El domingo pasado sus clientes se sorprendieron y preocuparon con el pedido de oración que compartieron en una historia de Instagram: “Hoy necesito más que nunca que recen por mí”, pedían, con una foto de Florencia.
Quienes le manejan las cuentas se hicieron eco de la grave situación y buscaron las mejores energías para ayudarla a atravesar este difícil trance.
Quien conducía el vehículo era alguien muy allegado a la mujer, quien seguramente quedará imputado en la investigación del titular de la fiscalía 4 de Pinamar, que inició una causa de oficio, ya que, según mencionan en esa ciudad balnearia, con los problemas que ya hubo en La Frontera, sector incluso que estuvo clausurado por decisión judicial después del accidente de Bastián Jerez, al margen de que el Municipio local apeló esa medida, se habría tratado por todos los medios que no se difundiera lo sucedido.
Oriunda de Olivos, pero radicada hace años en La Plata, se supo que el incidente del que participó se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road.
La mujer viajaba como acompañante en el vehículo playero cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros.
A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas, que la colocaron en una posición clínica de alta inestabilidad.
Horas antes y en Villa Gesell, otro accidente de similares características dejaban a otra joven en grave estado. La víctima, una mujer de 25 años, se accidentó en la ciudad balnearia de Gesell y sufrió graves lesiones.
En el marco de un accidente que aún se investiga, se logró identificar que la segunda joven implicada en un grave incidente en la playa resultó con traumatismos múltiples.
Entre las lesiones más significativas se detallan fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, que son las salientes de las vértebras del cuello, lo que apunta a un trauma de alta energía en esa región.
También hay lesiones en la lámina y carilla articular de la vértebra C5, comprometiendo estructuras que estabilizan la columna cervical.
Además de los daños en la columna cervical, se suma contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, condiciones que afectan los pulmones y pueden provocar dificultad respiratoria y requerir drenaje urgente.
