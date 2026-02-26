A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10

A pesar de un rumor surgido en las últimas horas que alimentó la ilusión de los hinchas de Gimnasia de acompañar al equipo en el Estadio Florencio Sola, la opción se terminó desvaneciendo con la negativa del Aprevide, el ente a cargo de la seguridad en los eventos deportivos.

A pesar de que en el último tiempo hubo avances con operativos que permitieron garantizar encuentros con ambos públicos, la chance del encuentro con presencia de hinchas de Banfield y Gimnasia quedó descartada.

Si bien existía un marco de antelación para organizar el dispositivo de seguridad con accesos y traslados, el Aprevide negó las versiones que circularon hoy por la tarde.

Cabe destacar que hace pocos meses, precisamente el 3 de diciembre pasado, los hinchas del Lobo pudieron acudir al Estadio Florencio Sola para la final del Torneo Proyección que disputaron Gimnasia y Boca.