Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10

A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10
26 de Febrero de 2026 | 18:05

Escuchar esta nota

A pesar de un rumor surgido en las últimas horas que alimentó la ilusión de los hinchas de Gimnasia de acompañar al equipo en el Estadio Florencio Sola, la opción se terminó desvaneciendo con la negativa del Aprevide, el ente a cargo de la seguridad en los eventos deportivos.

A pesar de que en el último tiempo hubo avances con operativos que permitieron garantizar encuentros con ambos públicos, la chance del encuentro con presencia de hinchas de Banfield y Gimnasia quedó descartada.

Si bien existía un marco de antelación para organizar el dispositivo de seguridad con accesos y traslados, el Aprevide negó las versiones que circularon hoy por la tarde.

Cabe destacar que hace pocos meses, precisamente el 3 de diciembre pasado, los hinchas del Lobo pudieron acudir al Estadio Florencio Sola para la final del Torneo Proyección que disputaron Gimnasia y Boca. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"

Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia

Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central

Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Últimas noticias de Deportes

En la despedida de Gallardo, River le gana 1 a 0 a Banfield en un Monumental caliente

"Vamos juntos, Barba": las primeras imágenes de Eduardo Domínguez al mando de Atlético Mineiro

Tras la derrota en el Bosque, Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica con la mente en Tigre

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Espectáculos
Gran Hermano: Kennys Palacios quiere abandonar la casa
Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia
Y ahora, ¿qué pasó?: por qué la Justicia ordenó a los medios abstenerse de difundir datos personales de Pampita
Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa de Gran Hermano?
Prometió y cumplió: La Mona vuelve en mayo a La Plata de la mano del primer Festival Nacional de Cuarteto
La Ciudad
Así avanza la obra de la Nueva Planta Potabilizadora que abastecerá al Gran La Plata
Cuatro meses de una vereda “hecha un desastre” en el centro de La Plata
Vecinos de una zona de San Carlos, tapados de basura
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“No se puede pasar”: tres pérdidas de agua en Los Hornos, a metros de una escuela
Política y Economía
Principio de acuerdo en la UCR bonaerense para votar el 7 de junio
Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca
El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana
El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE y se debate la modificación en la Ley de Glaciares
Policiales
Reprograman el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo en el caso del atropello a los motociclistas en La Plata
Condena firme a los falsos policías que raptaron a Lalo Ramos en la Autopista La Plata
Horror en Caseros: un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y su hijo de 13 años
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla