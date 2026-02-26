VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata

Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
En horas de la madrugada, luego de un alerta al 911 por un episodio de violencia de género, agentes policiales acudieron de urgencia al cruce de 8 y 43. En esos instantes, tras arribar al lugar, se encontraron a un joven agrediendo a una mujer y actuaron en segundos para disuadir la situación. Al identificarlo, los efectivos se dieron cuenta que el sujeto permanecía prófugo de la Justicia.
Según se pudo conocer, las escenas se prolongaron durante varios minutos y los efectivos de la fuerza de seguridad intervinieron minutos antes de la una de la madrugada. Allí, se conoció que al arribar a las inmediaciones de la plazoleta ubicada en dicho cruce, identificaron a la víctima y detuvieron al acusado, de 24 años, que mantuvo una férrea resistencia a lo largo del operativo policial.
De esa manera, luego de un dispositivo que se montó en el cruce de la calle 8 y la avenida 44, los agentes trasladaron a la víctima, de 36 años, y al acusado hacia la Comisaría 2ª ubicada a escasas cuadras.
En el operativo actuaron agentes del Escuadrón Táctico Motorizado y efectivos del Comando de Patrullas, que arribaron a la sede policial de Barrio Norte e iniciaron cargos penales contra el sujeto. En esa línea, fuentes policiales informaron que el sujeto era intensamente buscado en una investigación por un robo.
