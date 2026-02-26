Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca

La disputa entre Axel Kicillof y el kirchnerismo que ahora tiene como epicentro la discusión de cargos clave en el Senado bonaerense sigue sin destrabarse. La sesión convocada para esta tarde se viene postergando en medio de una fuerte tensión y la posibilidad de que finalmente la falta de acuerdo haga naufragar el intento por designar al vicepresidente primero de la Cámara.

De un lado, La Cámpora presiona para que el cargo quede en manos del ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El kicillofismo quiere que esa codiciada vice sea ejercida por la senadora Ayelén Durán, una ex camporista aliada al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Ese nombre podría cambiar conforme avancen las conversaciones: por caso, se menciona al bahiense Marcelo Feliú y al ex intendente Germán Lago, también aliados a Kicillof.

El nudo no logra desatarse. Ninguno de los dos sectores cede y la sesión se sigue postergando. Kicillof reclama esa vicepresidencia porque está en la línea de sucesión del Gobernador. La Cámpora, porque ya tenía ese lugar en el período parlamentario anterior y no quiere resignar influencia.

En medio de ese clima de tensión, aparecen versiones de todo tipo. Una de ellas, que la titular del Senado, Verónica Magario, estaría ofreciendo ampliar la cantidad de vicepresidencias con el objetivo de que los distintos bloques de la oposición terminen votando como vice primera a la candidata de Kicillof.

Es una jugada de alto riesgo porque podría derivar, casi inevitablemente, en la ruptura del bloque de Fuerza Patria que cuenta con una mayoría de 24 senadores, de los cuales sólo 6 responden al mandatario provincial.

“Se escucha de todo, pero la verdad es que no hay interlocutores con los que hablar. El peronismo no siquiera tiene presidente de bloque”, decía hace instante uno de los senadores de la oposición.

Es que, justamente, otro de los cargos que debe cubrir el oficialismo es el del titular de su propia bancada. Kicillof en principio cedería ese lugar, si es que La Cámpora y el massismo aceptan desprenderse de la vice primera.

El intento de acuerdo del kicillofismo con la oposición que dejaría de lado a La Cámpora fue adelantado hace varios días por este diario. Pero parece una alternativa a la que algunos opositores no los entusiasma demasiado empujar para no meter mano en la belicosa interna peronista.

En ese contexto, la sesión sigue sin arrancar. Algunas versiones dan cuenta de que ahora se buscaría darle inicio cerca de las 19,30 si es que avanzan las conversaciones. Pero en este contexto de fuertes tironeos, no se descarta que finalmente el encuentro se caiga y la discusión de autoridades quede para después del 2 de marzo, día en que Kicillof deba dar inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura.