Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca

Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca
26 de Febrero de 2026 | 18:58

Escuchar esta nota

La disputa entre Axel Kicillof y el kirchnerismo que ahora tiene como epicentro la discusión de cargos clave en el Senado bonaerense sigue sin destrabarse. La sesión convocada para esta tarde se viene postergando en medio de una fuerte tensión y la posibilidad de que finalmente la falta de acuerdo haga naufragar el intento por designar al vicepresidente primero de la Cámara.

De un lado, La Cámpora presiona para que el cargo quede en manos del ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El kicillofismo quiere que esa codiciada vice sea ejercida por la senadora Ayelén Durán, una ex camporista aliada al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Ese nombre podría cambiar conforme avancen las conversaciones: por caso, se menciona al bahiense Marcelo Feliú y al ex intendente Germán Lago, también aliados a Kicillof.

El nudo no logra desatarse. Ninguno de los dos sectores cede y la sesión se sigue postergando. Kicillof reclama esa vicepresidencia porque está en la línea de sucesión del Gobernador. La Cámpora, porque ya tenía ese lugar en el período parlamentario anterior y no quiere resignar influencia.

En medio de ese clima de tensión, aparecen versiones de todo tipo. Una de ellas, que la titular del Senado, Verónica Magario, estaría ofreciendo ampliar la cantidad de vicepresidencias con el objetivo de que los distintos bloques de la oposición terminen votando como vice primera a la candidata de Kicillof.

Es una jugada de alto riesgo porque podría derivar, casi inevitablemente, en la ruptura del bloque de Fuerza Patria que cuenta con una mayoría de 24 senadores, de los cuales sólo 6 responden al mandatario provincial.

“Se escucha de todo, pero la verdad es que no hay interlocutores con los que hablar. El peronismo no siquiera tiene presidente de bloque”, decía hace instante uno de los senadores de la oposición.

LE PUEDE INTERESAR

El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional

LE PUEDE INTERESAR

Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana

Es que, justamente, otro de los cargos que debe cubrir el oficialismo es el del titular de su propia bancada. Kicillof en principio cedería ese lugar, si es que La Cámpora y el massismo aceptan desprenderse de la vice primera.

El intento de acuerdo del kicillofismo con la oposición que dejaría de lado a La Cámpora fue adelantado hace varios días por este diario. Pero parece una alternativa a la que algunos opositores no los entusiasma demasiado empujar para no meter mano en la belicosa interna peronista.

En ese contexto, la sesión sigue sin arrancar. Algunas versiones dan cuenta de que ahora se buscaría darle inicio cerca de las 19,30 si es que avanzan las conversaciones. Pero en este contexto de fuertes tironeos, no se descarta que finalmente el encuentro se caiga y la discusión de autoridades quede para después del 2 de marzo, día en que Kicillof deba dar inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"

Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia

Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central

Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Últimas noticias de Política y Economía

Principio de acuerdo en la UCR bonaerense para votar el 7 de junio

El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional

Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE y se debate la modificación en la Ley de Glaciares
Información General
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Gran Hermano: Kennys Palacios quiere abandonar la casa
Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia
Y ahora, ¿qué pasó?: por qué la Justicia ordenó a los medios abstenerse de difundir datos personales de Pampita
Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa de Gran Hermano?
Prometió y cumplió: La Mona vuelve en mayo a La Plata de la mano del primer Festival Nacional de Cuarteto
Deportes
En la despedida de Gallardo, River le gana 1 a 0 a Banfield en un Monumental caliente
"Vamos juntos, Barba": las primeras imágenes de Eduardo Domínguez al mando de Atlético Mineiro
A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10
Tras la derrota en el Bosque, Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica con la mente en Tigre
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Policiales
Reprograman el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo en el caso del atropello a los motociclistas en La Plata
Condena firme a los falsos policías que raptaron a Lalo Ramos en la Autopista La Plata
Horror en Caseros: un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y su hijo de 13 años
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla