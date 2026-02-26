Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija

26 de Febrero de 2026 | 15:26

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por acusaciones vinculadas a su rol como padre, mientras participa en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe; una de sus exparejas lo señaló públicamente por presuntos incumplimientos económicos y emocionales respecto de la hija que tienen en común.

La denuncia fue realizada por Tessie Poza en el ciclo Ejército de LAM (Bondi). Allí, la madre de Frida aseguró que Sarmiento la habría dejado sola en la crianza. Tessie vive en Alemania junto a la niña y, según contó, la última vez que vieron a Sarmiento fue hace dos años: “Estuvimos de visita en Argentina una semana, que la compartimos juntos, después él se ofendió y no lo vimos más el resto del tiempo que estuvimos allá”.

Frida cumplió 10 años hace algunos meses y, de acuerdo con su versión, el exjugador intentó comunicarse para saludarla, pero la menor decidió no responder. En ese contexto, Tessie reveló un episodio que la sorprendió: “No lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN”.

La mujer también recordó que cuando conoció a Sarmiento él ya estaba separado de la madre de sus otras dos hijas, quienes residen en España, y que en aquel momento cumplía con sus obligaciones: “Era muy buen padre, no parecía ser en lo que se convirtió”.

Según su testimonio, durante el embarazo él se encontraba en Perú y le habría sugerido regresar a la Argentina: “Cuando yo quedé embarazada estaba en Perú y él me dijo que lo mejor era que vuelva a Argentina. Ahí no lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN”, explicó.

Tessie aseguró que la cuota alimentaria siempre fue abonada en pesos argentinos y que nunca recibió transferencias en euros: “Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”.

Además, mencionó que en una oportunidad Sarmiento no pudo salir del país por una deuda alimentaria: “Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios”. Además, aclaró: “Nunca fue violento, ni desde el insulto, es muy amable, pero sí de forma económica”.

Además, compartió las dificultades económicas que atravesó en los primeros meses de vida de la niña. “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”.

A pesar de sus críticas, también manifestó una reflexión personal: “Como madre no lo puedo entender a Brian, pero como persona entiendo que hará lo que pueda. Lejos de querer juzgarlo, porque ya lo hice muchísimo. Al final de los tiempos, él entenderá”.

