VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?
La AFA irá a la Justicia y asegura que "no será sometido a veeduría ilegítima"
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
Murió el "Carnicero de Giles": su historia de fuga en La Plata y 11 días de búsqueda frenética
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Daniela de Lucía reapareció en redes tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre
Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
VIDEO. Se fueron a ver a Gimnasia y les desvalijaron la casa en Olmos: “Los peritos nunca llegaron”
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
La esposa de Nahuel Gallo confirmó que pudo hablar con el gendarme detenido en Venezuela
Prometió y cumplió: La Mona vuelve en mayo a La Plata de la mano del primer Festival Nacional de Cuarteto
Los almacenes, con menos ventas por las vacaciones y suba de precios: "Este febrero para nosotros es trágico"
Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas
Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Avanzan los trabajos de mantenimiento y mejora del espacio público en los barrios de La Plata
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Las razones detrás de la decisión de la Comuna de La Plata de cobrar la tasa SUM de forma mensual
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas" desde Estados Unidos
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por acusaciones vinculadas a su rol como padre, mientras participa en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe; una de sus exparejas lo señaló públicamente por presuntos incumplimientos económicos y emocionales respecto de la hija que tienen en común.
La denuncia fue realizada por Tessie Poza en el ciclo Ejército de LAM (Bondi). Allí, la madre de Frida aseguró que Sarmiento la habría dejado sola en la crianza. Tessie vive en Alemania junto a la niña y, según contó, la última vez que vieron a Sarmiento fue hace dos años: “Estuvimos de visita en Argentina una semana, que la compartimos juntos, después él se ofendió y no lo vimos más el resto del tiempo que estuvimos allá”.
Frida cumplió 10 años hace algunos meses y, de acuerdo con su versión, el exjugador intentó comunicarse para saludarla, pero la menor decidió no responder. En ese contexto, Tessie reveló un episodio que la sorprendió: “No lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN”.
La mujer también recordó que cuando conoció a Sarmiento él ya estaba separado de la madre de sus otras dos hijas, quienes residen en España, y que en aquel momento cumplía con sus obligaciones: “Era muy buen padre, no parecía ser en lo que se convirtió”.
Según su testimonio, durante el embarazo él se encontraba en Perú y le habría sugerido regresar a la Argentina: “Cuando yo quedé embarazada estaba en Perú y él me dijo que lo mejor era que vuelva a Argentina. Ahí no lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN”, explicó.
Tessie aseguró que la cuota alimentaria siempre fue abonada en pesos argentinos y que nunca recibió transferencias en euros: “Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”.
Además, mencionó que en una oportunidad Sarmiento no pudo salir del país por una deuda alimentaria: “Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios”. Además, aclaró: “Nunca fue violento, ni desde el insulto, es muy amable, pero sí de forma económica”.
Además, compartió las dificultades económicas que atravesó en los primeros meses de vida de la niña. “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”.
A pesar de sus críticas, también manifestó una reflexión personal: “Como madre no lo puedo entender a Brian, pero como persona entiendo que hará lo que pueda. Lejos de querer juzgarlo, porque ya lo hice muchísimo. Al final de los tiempos, él entenderá”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí