VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata

Un insólito hecho de violencia en la vía pública sorprendió y generó quejas entre conductores y peatones en pleno centro de La Plata. El jueves por la tarde, una fuerte discusión entre motociclistas terminó con golpes en medio de la avenida, obligando a otros vehículos a detenerse y esquivar la escena.
Según reconstruyeron testigos del episodio ocurrido en la avenida 7, a la altura de calle 46, cuatro motociclistas circulaban insultándose por varias cuadras y, en un semáforo, decidieron frenar sus motos y comenzar a pelear a golpes en plena calzada. Una de las motos quedó tirada en medio del tránsito mientras los involucrados se agredían, sin importarle la presencia de otros conductores ni el flujo vehicular.
La secuencia fue registrada por uno de los conductores que transitaba por la zona, y las imágenes muestran cómo los motoristas se bajan de los rodados para intercambiar golpes justo cuando el semáforo estaba en verde, generando sorpresa y preocupación entre quienes esperaban poder avanzar. El tránsito quedó momentáneamente interrumpido hasta que un agente de la Policía Bonaerense intervino para separar a los protagonistas y restablecer la circulación.
Fuentes consultadas por este medio explicaron que la violencia vial es un tema recurrente en el casco urbano, donde en varias oportunidades se han registrado hechos de tránsito con peleas, choques o demoras provocadas por la imprudencia de algunos conductores. En este caso puntual, el cruce de insultos terminó escalando rápidamente a una agresión física que puso en riesgo la seguridad del resto de quienes circulaban por una de las arterias más transitadas de la ciudad.
Las autoridades aún no habían informado si se produjeron detenidos o sanciones administrativas relacionadas con el episodio, mientras que los vecinos y automovilistas expresaron su indignación por un nuevo capítulo de intolerancia en las calles platenses.
