El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo

marcelo gallardo se despide de river esta tarde ante banfield en el monumental / fotobaires

En una tarde emotiva por la despedida de Marcelo Gallardo, River recibe en el Monumental a Banfield desde las 19.30, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Arbitra Hernán Mastrángelo y televisa TNT Sports.

Sin homenaje, por pedido explícito del propio entrenador, el Millonario que llega golpeado por las tres derrotas consecutivas en el certamen local, tendrá que enfrentarse al Taladro que llega envalentonado tras golear a Newell’s en la fecha pasada.

En ese sentido, a diferencia de su primera despedida, esta vez el Muñeco, a priori, no recibirá un gran reconocimiento de parte del Club. Incluso, tampoco tomaría el micrófono para hablarle a los hinchas. Simplemente se remitiría a dirigir al equipo y luego declarar en conferencia de prensa. Esa será su despedida. Claro, bajo una grandísimo ovación del Monumental, que le dará un adiós a la altura.

Respecto al equipo, el DT no dio demasiados indicios durante la semana, teniendo en cuenta las aguas turbulentas por las que le tocó navegar. Pese a esto, el Muñeco no podrá contar con los tres que salieron lesionados en el choque ante el Fortín: Juan Fernando Quintero (desgarro grado I en el bíceps femoral derecho), Kendry Páez (esguince acromioclavicular izquierdo grado 1) y Franco Armani (se resintió de la tendinitis en el tendón de Aquiles).

Con estos condimentos, la tarde de Núñez será un remolino de emociones, recuerdos, y por qué no, besos y ausencias, ante la despedida de un entrenador que marcó la historia moderna de River.

racing ante uno de los líderes

En una prueba de fuego, Racing recibe en el Cilindro de Avellaneda a Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los animadores de la Zona B del Apertura. El encuentro va desde las 17.15, con Darío Herrera como juez principal, y ESPN Premium en la transmisión televisiva.

Luego de un desastroso inicio de torneo, donde perdió sus primeros tres partidos, la Academia pudo conseguir cierta regularidad, al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield. Además, en la sexta fecha rescató un empate 0-0 ante Boca, en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo un excelente inicio de año y se afianza como uno de los mejores equipos en este Torneo Apertura, donde tiene como gran objetivo llegar a las instancias finales. Además, los dirigidos por Alfredo Berti lideran junto a Belgrano de Córdoba en la Zona B con 15 puntos cada uno, aunque el Pirata tiene un partido más.

sarmiento recibe a unión

Sarmiento se mide desde las 17.15 ante Unión en Junín, con el arbitraje de Daniel Zamora y la televisación de TNT Sports

El Verdolaga no conoce de grises: o gana de local o pierde como visitante. Invitado vencido en el partido de despedida de Estudiantes a Eduardo Domínguez, Sarmiento se aferra al orden y a los goles de sus delanteros ante la escasez de recursos para intentar acercarse a las plazas de playoffs y, principalmente, empezar a sumar de a tres para salir del anteúltimo puesto de la tabla de promedios.

Unión, por su parte, respira tras el triunfo ante Aldosivi fue sonoro en Santa Fe. Frustrado de cara al arco rival en el último tiempo, el elenco conducido por Leonardo Madelón desembarca en el noroeste bonaerense con el deseo de subir posiciones en la Zona A y sumar por primera vez fuera del Estadio 15 de Abril.

El León del Imperio frente al Globo en la docta

Desde las 19.30 en Córdoba, Estudiantes (RC) que viene de caer 2-0 ante San Lorenzo, recibe a Huracán, que la fecha pasada igualó sin goles ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores. Arbitra Maximiliano Macheroni y televisa ESPN Premium.