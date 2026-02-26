“Necesitamos niños”, el grito por ayuda del Jardín

“Familias: necesitamos niños y niñas de 2 y 3 años” podría ser el aviso de un casting para algún tipo de campaña publicitaria pero no, en verdad fue el pedido desesperado de un Jardín de Infantes situado en Meridiano V que a días del inicio de las clases no logró igualar su matrícula histórica.

Hace una semana este diario advirtió que la baja de natalidad ya estaba impactando en las salas del nivel inicial que poco a poco van quedando vacías. En este contexto, desde el jardín “No me olvides” lanzaron un llamativo pedido a la comunidad. “Familias: necesitamos niños y niñas de 2 y 3 años para el turno mañana. Nos ayudan a difundir entre sus vecinos, familiares y amigos. No queremos que nos cierren una sala y una docente pierda su trabajo. Agradecemos su ayuda”.

El mensaje difundido por el jardín N° 916 de calle 17 entre 66 y 67 se propagó con velocidad por redes sociales. Ante la repercusión desde la comunidad educativa intentaron bajarle el tono a la situación y si bien aseguraron tener los cupos necesarios para el inicio de clases, lo cierto es que lejos están de lo que ocurría años atrás.

Según pudo averiguar EL DIA, durante años este jardín de Meridiano V mantuvo un promedio de entre 25 y 30 chicos en la sala de los más pequeños, ahora no llegan a la mitad. Aunque todas las hipótesis apuntan a la baja de natalidad, desde el sector esbozaron que también puede deberse a que actualmente muchos padres optan por mandar a los chicos a instituciones cercanas a su casa en lugar de centrarse en el casco urbano.

Jardines reducidos

Este Jardín de Meridiano V no es la única institución de la Ciudad que evidencia los efectos de la baja de la natalidad o cambios en la organización familiar. Hace tan solo unos días, la directora de un jardín de San Carlos le confió a este medio que pasaron de tener 190 inscriptos en 2025 a 100 en 2026. Las dos salas de tres que solían administrar pasaron a ser una sola con apenas 18 niños.

Una reducción prácticamente del 50 por ciento de inscriptos que llevó a los jardines a implementar planes de contingencia como las llamadas salas “multiedad” en las que mezclan niños de 3 a 5 años para completar el cupo del aula.