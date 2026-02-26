Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |La caída de la natalidad se siente en las aulas

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda del Jardín

El insólito pedido de una institución de Meridiano V evidenció la baja de la matrícula en las primeras salas

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda del Jardín

El jardín de 17 entre 66 y 67 disminuyó su matrícula / D. Alday

26 de Febrero de 2026 | 01:43
Edición impresa

“Familias: necesitamos niños y niñas de 2 y 3 años” podría ser el aviso de un casting para algún tipo de campaña publicitaria pero no, en verdad fue el pedido desesperado de un Jardín de Infantes situado en Meridiano V que a días del inicio de las clases no logró igualar su matrícula histórica.

Hace una semana este diario advirtió que la baja de natalidad ya estaba impactando en las salas del nivel inicial que poco a poco van quedando vacías. En este contexto, desde el jardín “No me olvides” lanzaron un llamativo pedido a la comunidad. “Familias: necesitamos niños y niñas de 2 y 3 años para el turno mañana. Nos ayudan a difundir entre sus vecinos, familiares y amigos. No queremos que nos cierren una sala y una docente pierda su trabajo. Agradecemos su ayuda”.

El mensaje difundido por el jardín N° 916 de calle 17 entre 66 y 67 se propagó con velocidad por redes sociales. Ante la repercusión desde la comunidad educativa intentaron bajarle el tono a la situación y si bien aseguraron tener los cupos necesarios para el inicio de clases, lo cierto es que lejos están de lo que ocurría años atrás.

Según pudo averiguar EL DIA, durante años este jardín de Meridiano V mantuvo un promedio de entre 25 y 30 chicos en la sala de los más pequeños, ahora no llegan a la mitad. Aunque todas las hipótesis apuntan a la baja de natalidad, desde el sector esbozaron que también puede deberse a que actualmente muchos padres optan por mandar a los chicos a instituciones cercanas a su casa en lugar de centrarse en el casco urbano.

Jardines reducidos

Este Jardín de Meridiano V no es la única institución de la Ciudad que evidencia los efectos de la baja de la natalidad o cambios en la organización familiar. Hace tan solo unos días, la directora de un jardín de San Carlos le confió a este medio que pasaron de tener 190 inscriptos en 2025 a 100 en 2026. Las dos salas de tres que solían administrar pasaron a ser una sola con apenas 18 niños.

Una reducción prácticamente del 50 por ciento de inscriptos que llevó a los jardines a implementar planes de contingencia como las llamadas salas “multiedad” en las que mezclan niños de 3 a 5 años para completar el cupo del aula.

LE PUEDE INTERESAR

Un recital dejó $6.600 millones en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

“Suelta de libros” en la Biblioteca Central

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Uno por uno - Estudiantes

La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido

Uno por uno - Gimnasia
Últimas noticias de La Ciudad

Preocupación por la situación de los barrios populares

Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases

Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción

Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral
Policiales
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual
Persecución, disparos y un delincuente detenido
Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”
Espectáculos
“Epic”: Elvis en todo su esplendor
Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos
“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad
Empezó el show: “Gran Hermano” tuvo dos bajas
“Man on the Run”: un documental muestra a Paul después de Los Beatles
Información General
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Deportes
El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar
Si Tiago Palacios vuelve a su nivel, será más sencillo
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla