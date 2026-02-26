Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?

Un amplio despliegue de la Policía Federal Argentina se realizó este jueves por la mañana en la Feria de Compras del Sur, ubicada en la calle 96 y 117, en la localidad de Villa Elvira de La Plata.

Desde las primeras horas del día, varios móviles y efectivos uniformados se apostaron en los accesos y sectores internos del predio, generando sorpresa entre puesteros y clientes que se encontraban en el lugar. El movimiento policial incluyó una unidad de traslado y personal identificado con chalecos oficiales.

De acuerdo a fuentes consultadas que accedió EL DÍA, el procedimiento se desarrolla con aval judicial y está enfocado en la realización de controles migratorios y verificación de antecedentes, con el objetivo de detectar personas con causas penales en trámite o pedidos de captura vigentes. También el operativo está orientada a la violación a la ley de marcas.

En caso de constatarse la presencia de prófugos o individuos con requerimientos judiciales activos, los mismos serían puestos inmediatamente a disposición de la Justicia. Asimismo, no se descarta que, de corresponder, puedan iniciarse actuaciones vinculadas a eventuales procesos de extradición.

El operativo continuaba en desarrollo pasado el mediodía y no se descarta que puedan concretarse nuevas diligencias a lo largo de la jornada. Mientras tanto, la actividad comercial en el predio se vio parcialmente afectada por el despliegue y los controles en los accesos.