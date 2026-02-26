Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia

El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte cruce con Tamara Pettinato que comenzó al aire y continuó en redes sociales. Luego del intercambio en el programa La mañana con Moria, por El Trece, la panelista decidió responder a través de Instagram con un video en el que lanzó duras acusaciones.
El enfrentamiento se originó cuando Pettinato expresó que no quería debatir con Fernández por considerarla conflictiva. Lejos de dejarlo pasar, la bailarina manifestó en Puro Show: “Tamara dice que no quiere hablar conmigo por quilombera. No, el problema es que no querés hablar conmigo porque no te habrán gustado mis dichos que sostengo durante años”.
En el mismo mensaje, Fernández profundizó sus críticas y calificó a la conductora de Decime algo lindo, ciclo que se emite por El Nueve, como “irrespetuosa” y “soberbia”, y la acusó de haber perjudicado a los argentinos.
Durante su descargo, Cinthia trajo a colación el episodio que involucró a Pettinato con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la pandemia de COVID-19: “Sos como la Andrea del Boca de la Quinta de Olivos”, lanzó, en alusión a la polémica que se generó en aquel momento. También cuestionó que, según su mirada, nunca hubo un pedido de disculpas público por esa situación.
Fernández hizo referencia a imágenes que circularon en su momento y expresó: “La terminaste de coronar con la chapita de sillón presidencial, en donde se clavaba una birrita en un sillón que es de todos nosotros”. Finalmente, añadió que, de haberse tratado de un ámbito estrictamente privado, no le habría importado.
El descargo no se limitó a Tamara, sino que, extendió sus cuestionamientos a su entorno y disparó contra el “clan Pettinato”. En ese contexto, mencionó a su padre y a su hermano, señalando acusaciones públicas y procesos judiciales que involucran a integrantes de la familia. Hasta el momento, Tamara Pettinato no realizó una nueva respuesta pública frente a este último descargo.
