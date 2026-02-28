Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
La agenda deportiva de este sábado 28 de febrero de 2026, organizada por disciplina, horario y TV. ¡Un sábado cargado de acción!
Liga Profesional (Argentina)
17:45 | Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza | TNT Sports
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
20:00 | Independiente vs. Central Córdoba (SdE) | ESPN Premium
22:15 | Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo | TNT Sports
Premier League (Inglaterra)
09:30 | Bournemouth vs. Sunderland | ESPN / Disney+
12:00 | Liverpool vs. West Ham United | ESPN / Disney+
12:00 | Newcastle United vs. Everton | Disney+
12:00 | Burnley vs. Brentford | Disney+
14:30 | Leeds United vs. Manchester City | ESPN / Disney+
La Liga (España)
10:00 | Rayo Vallecano vs. Athletic Club | ESPN 2 / Disney+
12:15 | Barcelona vs. Villarreal | DSports / DGO
14:30 | Mallorca vs. Real Sociedad | DSports / DGO
17:00 | Real Oviedo vs. Atlético de Madrid | ESPN 2 / Disney+
Bundesliga (Alemania)
11:30 | Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05 | Disney+
11:30 | TSG Hoffenheim vs. FC St. Pauli | Disney+
11:30 | Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin | Disney+
11:30 | SV Werder Bremen vs. FC Heidenheim | ESPN 4 / Disney+
14:30 | Borussia Dortmund vs. FC Bayern München | ESPN 2 / Disney+
Serie A (Italia)
11:00 | Como vs. Lecce | ESPN 3 / Disney+
14:00 | Hellas Verona vs. Napoli | ESPN 4 / Disney+
16:45 | Internazionale vs. Genoa | Disney+
Ligue 1 (Francia)
13:00 | Rennes vs. Toulouse | Disney+
15:00 | Monaco vs. Angers | ESPN 3 / Disney+
17:05 | Le Havre vs. Paris Saint-Germain | ESPN 3 / Disney+
Sudamericano Sub 20 Femenino
18:00 | Colombia vs. Argentina | DSports+ / DGO
20:00 | Brasil vs. Venezuela | DSports+ / DGO
22:00 | Ecuador vs. Paraguay | DSports+ / DGO
Otras Ligas y Ascenso
09:30 | Leicester City vs. Norwich City (Championship) | Disney+
10:00 | Kocaelispor vs. Besiktas (Turquía) | Fox Sports
12:15 | Real Zaragoza vs. Burgos (LaLiga Hypermotion) | DSports
14:30 | Heracles Almelo vs. PSV (Eredivisie) | Disney+
17:00 | Ascenso Argentino (Varios partidos: San Miguel, Los Andes, etc.) | LPF PLAY
18:30 | Sportivo Ameliano vs. Olimpia (Paraguay) | Tigo Sports
20:30 | Colón vs. Ferro / Agropecuario vs. Nueva Chicago | LPF PLAY
ATP 250 de Santiago
18:00 | Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann | Disney+
19:30 | Sebastián Báez vs. Luciano Darderi | Disney+
Challenger Tigre
11:30 | Facundo Díaz Acosta vs. Alvaro Guillen Meza | TyC Sports
Súper Rugby Américas
14:55 | Selknam vs. Yacare XV | Disney+
18:25 | Capibaras XV vs. Cobras Brasil Rugby | ESPN 4 / Disney+
20:30 | Pampas vs. Dogos XV | ESPN 2 / Disney+
Top 14 de Francia
10:20 | Clermont vs. Bayonne | Disney+
22:00 | Título Wélter WBC: Argañaraz vs. Niang | Fox Sports
22:00 | Boxeo de Primera: Yamil Peralta vs. Juan Díaz (y otros) | TyC Sports
23:00 | Eduardo Nuñez vs. Emanuel Navarrete | ESPN 2 / Disney+
22:30 | Golden State Warriors vs. LA Lakers | ESPN 3 / Disney+
14:30 | New York Rangers vs. Pittsburgh Penguins | Disney+
