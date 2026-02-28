Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado

Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
28 de Febrero de 2026 | 08:34

Escuchar esta nota

La agenda deportiva de este sábado 28 de febrero de 2026, organizada por disciplina, horario y TV. ¡Un sábado cargado de acción!

FUTBOL 

Liga Profesional (Argentina)

17:45 | Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza | TNT Sports

20:00 | Independiente vs. Central Córdoba (SdE) | ESPN Premium

22:15 | Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo | TNT Sports

Premier League (Inglaterra)

09:30 | Bournemouth vs. Sunderland | ESPN / Disney+

12:00 | Liverpool vs. West Ham United | ESPN / Disney+

12:00 | Newcastle United vs. Everton | Disney+

12:00 | Burnley vs. Brentford | Disney+

14:30 | Leeds United vs. Manchester City | ESPN / Disney+

La Liga (España)

10:00 | Rayo Vallecano vs. Athletic Club | ESPN 2 / Disney+

12:15 | Barcelona vs. Villarreal | DSports / DGO

14:30 | Mallorca vs. Real Sociedad | DSports / DGO

17:00 | Real Oviedo vs. Atlético de Madrid | ESPN 2 / Disney+

Bundesliga (Alemania)

11:30 | Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05 | Disney+

11:30 | TSG Hoffenheim vs. FC St. Pauli | Disney+

11:30 | Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin | Disney+

11:30 | SV Werder Bremen vs. FC Heidenheim | ESPN 4 / Disney+

14:30 | Borussia Dortmund vs. FC Bayern München | ESPN 2 / Disney+

Serie A (Italia)

11:00 | Como vs. Lecce | ESPN 3 / Disney+

14:00 | Hellas Verona vs. Napoli | ESPN 4 / Disney+

16:45 | Internazionale vs. Genoa | Disney+

Ligue 1 (Francia)

13:00 | Rennes vs. Toulouse | Disney+

15:00 | Monaco vs. Angers | ESPN 3 / Disney+

17:05 | Le Havre vs. Paris Saint-Germain | ESPN 3 / Disney+

Sudamericano Sub 20 Femenino

18:00 | Colombia vs. Argentina | DSports+ / DGO

20:00 | Brasil vs. Venezuela | DSports+ / DGO

22:00 | Ecuador vs. Paraguay | DSports+ / DGO

Otras Ligas y Ascenso

09:30 | Leicester City vs. Norwich City (Championship) | Disney+

10:00 | Kocaelispor vs. Besiktas (Turquía) | Fox Sports

12:15 | Real Zaragoza vs. Burgos (LaLiga Hypermotion) | DSports

14:30 | Heracles Almelo vs. PSV (Eredivisie) | Disney+

17:00 | Ascenso Argentino (Varios partidos: San Miguel, Los Andes, etc.) | LPF PLAY

18:30 | Sportivo Ameliano vs. Olimpia (Paraguay) | Tigo Sports

20:30 | Colón vs. Ferro / Agropecuario vs. Nueva Chicago | LPF PLAY

TENIS

ATP 250 de Santiago

18:00 | Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann | Disney+

19:30 | Sebastián Báez vs. Luciano Darderi | Disney+

Challenger Tigre

11:30 | Facundo Díaz Acosta vs. Alvaro Guillen Meza | TyC Sports

RUGBY

Súper Rugby Américas

14:55 | Selknam vs. Yacare XV | Disney+

18:25 | Capibaras XV vs. Cobras Brasil Rugby | ESPN 4 / Disney+

20:30 | Pampas vs. Dogos XV | ESPN 2 / Disney+

Top 14 de Francia

10:20 | Clermont vs. Bayonne | Disney+

BOXEO

22:00 | Título Wélter WBC: Argañaraz vs. Niang | Fox Sports

22:00 | Boxeo de Primera: Yamil Peralta vs. Juan Díaz (y otros) | TyC Sports

23:00 | Eduardo Nuñez vs. Emanuel Navarrete | ESPN 2 / Disney+

BÁSQUET NBA

22:30 | Golden State Warriors vs. LA Lakers | ESPN 3 / Disney+

HOCKEY SOBRE HIELO (NHL)

14:30 | New York Rangers vs. Pittsburgh Penguins | Disney+

 

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

