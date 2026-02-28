Sorpresivo cambio en el equipo económico

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Un nuevo cambio en el equipo económico de Luis Caputo se conoció ayer de forma sorpresiva con la salida de Alejandro Lew, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y había asumido el cargo apenas cuatro meses atrás.
La noticia fue confirmada en la red social X por el propio ministro Caputo, quien anunció además que el puesto será ocupado por Federico Furiase, hasta ahora director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Caputo atribuyó la renuncia de Lew a “razones personales”. “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió el ministro.
En el mismo mensaje agregó: “Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero. Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria”.
Lew había asumido como secretario de Finanzas en noviembre, tras la salida de Pablo Quirno, quien fue designado Canciller. Anteriormente, el economista ya había integrado la actual administración nacional: hasta fines de julio de 2024 se desempeñó como director y vicepresidente segundo del BCRA.
