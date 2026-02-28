Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia

La decisión de nuestro país de suspender temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario libre de gripe aviar –tras confirmarse la detección de casos de influenza altamente patógena en la provincia de Buenos Aires- constituye una medida acertada, dado que se inscribe en programas y acciones previstas entre varios países para combatir los focos infecciosos. No obstante, no debe bajarse la guardia en lo que se refiere al mercado interno.

La gripe aviar es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres y domésticas. Es considerada mortal para las aves infectadas y, hasta el momento, no tiene cura.

Tal como se informó en este diario, la medida adoptada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) surgió a partir de la detección de un segundo caso en un criadero de Lobos, distrito ubicado a unos 125 kilómetros de La Plata. Se habla de una región -incluida la platense, con establecimientos en la periferia- que cuenta con numerosos criaderos de pollos.

“Luego de la notificación de la sospecha, la asistencia técnica al establecimiento, y la recolección y remisión de muestras, el Laboratorio Nacional del SENASA, ubicado en Martínez (PBA), diagnosticó la presencia del virus IAAP H5”, indicaron desde el organismo.

Al igual que en el caso confirmado en Ranchos, el organismo nacional activó las acciones previstas en su plan de contingencia, que incluyen la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) en la que se aplicarán medidas sanitarias de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico.

Con la confirmación del primer brote en aves comerciales, Argentina perdió su condición sanitaria como país libre de IAAP y suspendió las exportaciones de productos aviares hacia los destinos con los que mantenía acuerdos sanitarios basados en ese estatus.

Sin embargo, gracias a las negociaciones efectuadas en 2024 y 2025, se mantendrá el comercio de productos aviares con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus de IAAP en establecimientos productivos.

Entre las medidas preventivas para reducir el riesgo de propagación del virus, los establecimientos avícolas deben reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, contempladas en la Resolución N° 1699/2019. Por su parte, quienes posean aves de traspatio deberán mantenerlas en espacios protegidos que eviten el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y alimento.

Desde luego que no sólo por la exportación, sino por el mercado interno, resulta indispensable neutralizar estas infecciones aviares, en situaciones que, de tanto en tanto, suelen presentarse y que obligan a intensificar medidas de prevención, entre otros motivos para evitar que algunos establecimientos sigan utilizando pretéritas técnicas de producción avícola.

Se ha señalado que la presencia de focos infecciosos en zonas que, además, suelen carecer del servicio de recolección de residuos, requiere que se actúe con presteza para que se vuelvan efectivas en esos lugares, sin excepciones de ninguna índole, las mismas pautas sanitarias vigentes en el país.