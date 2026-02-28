VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con 42 votos a favor, el oficialismo logró que su proyecto sea sancionado en el Senado tras eliminar el polémico artículo que reducía salarios por licencias médicas
El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral enviada por el gobierno de Javier Milei, luego de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, estas últimas de legisladores santacruceños.
La votación repitió el número alcanzado el 12 de febrero, cuando el cuerpo había aprobado el texto original antes de su revisión en la Cámara Baja. Acompañaron a La Libertad Avanza el PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.
El punto más controvertido que finalmente fue eliminado es el artículo 44, que habilitaba la reducción de hasta el 50% del salario en casos de imposibilidad de trabajar derivada de una actividad voluntaria que implicara riesgo para la salud, y hasta un 75% en determinadas situaciones como enfermedades crónicas.
El interbloque peronista votó en contra y anticipó que la norma será impugnada en los tribunales. Argumentaron que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales, al afectar el principio de no regresividad en materia de derechos laborales.
El senador Mariano Recalde sostuvo que la ley “pone en jaque la seguridad jurídica” y advirtió que podría generar mayor litigiosidad y dudas en el mercado. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como un mecanismo que “estatiza deuda privada”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización frente al Palacio de Tribunales. La sesión se desarrolló con el Congreso vallado y bajo protestas de organizaciones de izquierda, que protagonizaron incidentes en las inmediaciones.
LE PUEDE INTERESAR
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo formal. El miembro informante Juan Cruz Godoy señaló que el empleo privado registrado “se mantiene estancado desde 2012”, mientras que los juicios laborales crecieron un 135% entre 2010 y 2024.
Según sostuvo, la reforma apunta a reducir la litigiosidad y generar condiciones de mayor previsibilidad para empleadores. En el cierre del debate, la jefa de bancada Patricia Bullrich afirmó que la ley representa un cambio estructural en el sistema laboral argentino.
En la misma línea, la diputada del PRO Andrea Cristina sostuvo que el actual régimen “excluye a casi la mitad de los trabajadores” y subrayó que un 43% se desempeña en la informalidad, sin acceso pleno a derechos laborales.
Más allá de la eliminación del artículo 44, el texto sancionado introduce modificaciones sustanciales:
- Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios.
- Actualización en juicios laborales: las indemnizaciones deberán ajustarse por un índice equivalente al IPC más un 3%.
- Pago en cuotas: las sentencias podrán abonarse en hasta 6 cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para PyMEs.
- Vacaciones: se habilita el fraccionamiento en períodos no menores a 7 días, previo acuerdo entre empleador y trabajador.
- Jornada laboral: se permite ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
- Banco de horas: se crea un sistema para compensar horas extras con francos en lugar de pago adicional.
Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras indemnizaciones. Cada empresa deberá constituir una cuenta específica en una entidad financiera para ese fin.
El proyecto original establecía una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial, descontada de los aportes al SIPA. Tras negociaciones, se fijó un esquema diferenciado: 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs.
En paralelo, no prosperaron cambios en la llamada “cuota solidaria” sindical, que seguirá siendo obligatoria aunque con un tope del 2%. Tampoco se modificaron los aportes a las obras sociales sindicales.
Durante la negociación también se eliminó el artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto resistido por los gobernadores al tratarse de un tributo coparticipable que impacta en los recursos provinciales.
Con la sanción de la Reforma Laboral, el oficialismo cerró el período de sesiones extraordinarias con uno de sus proyectos centrales convertidos en ley, mientras la oposición y las centrales sindicales preparan el escenario para una nueva disputa en el plano judicial.
En pantalla, los 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones / x
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí