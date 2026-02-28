Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Elección de autoridades en la provincia

Los radicales adelantan su interna para el 7 de junio

Los radicales adelantan su interna para el 7 de junio
28 de Febrero de 2026 | 01:28
Edición impresa

El radicalismo bonaerense se encaminó en las últimas horas a un principio de acuerdo entre sus distintos sectores internos para adelantar la elección que está prevista para el 6 de septiembre. La idea mayoritaria es que esos comicios donde deberán elegirse las nuevas autoridades del Comité Provincia se realicen en 90 días.

Como ya informara EL DIA, la UCR pretende acelerar los tiempos, reorganizar el partido y encarar el proceso de rearmado rumbo al año electoral. Por eso, quiere que la interna se realice a más tardar el 7 de junio. Y que todo quede finiquitado antes del Mundial de Fútbol que comienza el 11 de ese mes.

Adelante, el sector que lidera el senador nacional Maximiliano Abad, y Evolución, el armado que orienta el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tienen la decisión de avanzar con el adelantamiento. Buscaban sumar a otros actores internos a esa estrategia.

“Queremos que todos los sectores apoyen la idea del adelantamiento, porque es una necesidad que tiene el partido de reorganizarse con nuevas autoridades”, dicen en la UCR.

Parte de las conversaciones involucran al esquema de Miguel Fernández, actual presidente del Comité Provincia. Las charlas no están exentas de tironeos porque si bien el ex intendente de Trenque Lauquen apoyaría la idea de adelantar los tiempos, pretendería discutir antes qué espacios de representación tendrá cada tribu tanto en el Comité Provincia como en la Convención bonaerense.

El problema son los tiempos. Para cumplir con las disposiciones legales, los radicales tienen que llamar a elecciones con 90 días de anticipación. Es decir que, si la idea es llamar para principios de junio, los plazos están por vencerse. “Lo que le toca a cada uno no puede resolverse ahora porque abrir esa discusión implica que el tiempo pase y las elecciones no se puedan adelantar”, dicen en Evolución.

LE PUEDE INTERESAR

Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas

LE PUEDE INTERESAR

El gobierno consiguió en el Senado la sanción de la Ley de Reforma Laboral

La mayoría del radicalismo quiere dar vuelta la página luego de dos derrotas electorales estruendosas. Tanto en septiembre como en octubre las listas que integraron sufrieron traspiés importantes que terminaron menguando la representación de la UCR tanto en el Congreso como en la Legislatura.

La reconstrucción apunta a revertir ese cuadro con la mira posada en 2027. Y el apuro, con el convencimiento radical de que el año próximo las elecciones bonaerenses volverán a desdoblarse y que posiblemente se adelanten para el mes de mayo.

Anoche se aceleraba el paso para adelantar las elecciones. Se presentó en el Comité Provincia una carta para que Fernández convoque a una reunión para tratar el tema. Si ese trámite no se concreta, los delegados de Abad y Evolución se autoconvocarán para fijar fecha.

Incluso se dio un paso más. La Convención bonaerense que lidera el dirigente de Evolución Pablo Domenichini, fue convocada para el 6 de marzo. Es el organismo que debe ratificar el calendario electoral.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos
Espectáculos
A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner
De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido
Habló Awada tras ser vinculada con el Rey
Agenda
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla