Los radicales adelantan su interna para el 7 de junio

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El radicalismo bonaerense se encaminó en las últimas horas a un principio de acuerdo entre sus distintos sectores internos para adelantar la elección que está prevista para el 6 de septiembre. La idea mayoritaria es que esos comicios donde deberán elegirse las nuevas autoridades del Comité Provincia se realicen en 90 días.
Como ya informara EL DIA, la UCR pretende acelerar los tiempos, reorganizar el partido y encarar el proceso de rearmado rumbo al año electoral. Por eso, quiere que la interna se realice a más tardar el 7 de junio. Y que todo quede finiquitado antes del Mundial de Fútbol que comienza el 11 de ese mes.
Adelante, el sector que lidera el senador nacional Maximiliano Abad, y Evolución, el armado que orienta el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tienen la decisión de avanzar con el adelantamiento. Buscaban sumar a otros actores internos a esa estrategia.
“Queremos que todos los sectores apoyen la idea del adelantamiento, porque es una necesidad que tiene el partido de reorganizarse con nuevas autoridades”, dicen en la UCR.
Parte de las conversaciones involucran al esquema de Miguel Fernández, actual presidente del Comité Provincia. Las charlas no están exentas de tironeos porque si bien el ex intendente de Trenque Lauquen apoyaría la idea de adelantar los tiempos, pretendería discutir antes qué espacios de representación tendrá cada tribu tanto en el Comité Provincia como en la Convención bonaerense.
El problema son los tiempos. Para cumplir con las disposiciones legales, los radicales tienen que llamar a elecciones con 90 días de anticipación. Es decir que, si la idea es llamar para principios de junio, los plazos están por vencerse. “Lo que le toca a cada uno no puede resolverse ahora porque abrir esa discusión implica que el tiempo pase y las elecciones no se puedan adelantar”, dicen en Evolución.
LE PUEDE INTERESAR
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
LE PUEDE INTERESAR
El gobierno consiguió en el Senado la sanción de la Ley de Reforma Laboral
La mayoría del radicalismo quiere dar vuelta la página luego de dos derrotas electorales estruendosas. Tanto en septiembre como en octubre las listas que integraron sufrieron traspiés importantes que terminaron menguando la representación de la UCR tanto en el Congreso como en la Legislatura.
La reconstrucción apunta a revertir ese cuadro con la mira posada en 2027. Y el apuro, con el convencimiento radical de que el año próximo las elecciones bonaerenses volverán a desdoblarse y que posiblemente se adelanten para el mes de mayo.
Anoche se aceleraba el paso para adelantar las elecciones. Se presentó en el Comité Provincia una carta para que Fernández convoque a una reunión para tratar el tema. Si ese trámite no se concreta, los delegados de Abad y Evolución se autoconvocarán para fijar fecha.
Incluso se dio un paso más. La Convención bonaerense que lidera el dirigente de Evolución Pablo Domenichini, fue convocada para el 6 de marzo. Es el organismo que debe ratificar el calendario electoral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí