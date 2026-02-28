El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, y el supuesto entorpecimiento de la investigación, iba a comenzar el 7 de octubre, pero el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron adelantarlo, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará la fecha.

Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, representantes legales de los padres de Loan, pidieron revocar la decisión al considerar que “es casi imposible” lograr acuerdos probatorios con 17 imputados y más de 20 defensas que “no viven” en la provincia de Corrientes.

“Es revictimizante para los padres y los hermanos. La familia es hostigada y no tiene protección”, denunciaron los querellantes.

El fiscal federal Carlos Schaeffer adhirió a la posición de los familiares y planteó la misma situación, a la vez que Ernesto González, letrado de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, se opuso a la incorporación por lectura de 588 testigos.