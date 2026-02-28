Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Docentes y nodocentes de la UNLP reclaman paritarias y aumento del presupuesto. La huelga en curso afecta a colegios y facultades
En medio de la jornada de protesta de este viernes y el paro anunciado para el próximo lunes en rechazo de la reforma laboral y el reclamo de mejora salarial, el gremio de docentes de la Universidad Nacional de La Plata anunció que realizará una nueva huelga de cinco días en la semana del 16 de marzo. La medida de fuerza, que tendrá alcance nacional por la convocatoria de la central Conadu, coincidirá con el inicio formal del ciclo académico 2026 en los colegios universitarios y facultades de la UNLP.
La medida de este viernes en la UNLP contó con la participación de los docentes nucleados en Adulp y los nodocentes de Atulp, quienes confluyeron en el reclamo contra la reforma laboral y la política salarial vigente.
Manuel Rodríguez, secretario de organización de Adulp, señaló que en los colegios no hubo actividad y que en las facultades el panorama fue dispar debido a que muchas unidades académicas aún no iniciaron su cronograma. Por su parte, Sebastián Archuby, del sindicato Atulp, indicó que el acatamiento entre los trabajadores nodocentes alcanzó el 98%.
Entre los fundamentos de la huelga, desde Adulp se marcó la “pérdida del 50% del poder adquisitivo del salario”. Rodríguez detalló que la diferencia entre la inflación acumulada y el salario acumulado se ubica en más de 100 puntos por debajo de la inflación desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese sentido, los trabajadores exigen la inmediata convocatoria a paritarias, señalando que la negociación no se realiza desde hace varios meses y que la situación salarial actual afecta la sostenibilidad de la educación pública.
Respecto al futuro del plan de protestas, el plenario de secretarios generales de la central nacional Conadu, que integra a los platenses de Adulp, resolvió que, de no mediar una respuesta favorable, la semana del 16 de marzo habrá cinco días de paro total.
Tras esa instancia, se realizará una evaluación para determinar la continuidad de las medidas durante el cuatrimestre. El cronograma gremial también contempla la organización de una carpa itinerante en articulación con otros sectores sociales y el avance hacia la construcción de una marcha nacional federal “en defensa de la universidad pública”.
Además de los reclamos salariales y presupuestarios, en el congreso de una treintena de gremios de base regional, se expresó preocupación por las dificultades de acceso a una cobertura de salud para los trabajadores de las universidades.
El conflicto laboral, que este viernes incluyó una movilización hacia el Congreso Nacional, entra ahora en una etapa de consultas y asambleas en los sindicatos de base para definir cómo se profundizarán las acciones de protesta si no se obtiene una respuesta a las demandas de financiamiento.
