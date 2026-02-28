Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Desde este domingo 1º de marzo, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un aumento total del 15,34%, que surge de un ajuste extraordinario del 10% más un 4,8% correspondiente a la actualización automática mensual (IPC del Gran Buenos Aires + 2%).
En el Gran La Plata el impacto es mayor que en otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a un adicional salarial acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que se traslada al valor del boleto.
Así las cosas, los boletos más usados, ya superan los 900 pesos.
Según el esquema que se dio a conocer en la víspera, el precio del boleto con SUBE registrada será el siguiente: 0 a 3 km, $906,73; 3 a 6 km, $989,85; 6 a 12 km, $1.071,11; 12 a 27 km, $1.147,09; más de 27 km, $1.210,42.
En tanto, con tarjeta SUBE sin nominalizar: 0 a 3 km, $1.441,70; 3 a 6 km, $1.573,86; 6 a 12 km, $1.703,07; 12 a 27 km, $1.823,88.
Por otra parte, para la tarifa social regirán las siguientes tarifas: 0 a 3 km, $408,03; 3 a 6 km, $445,43; 6 a 12 km, $482; 12 a 27 km, $516,19; más de 27 km, $544,69.
La suba se enmarca en el esquema de actualización automática fijado por la Resolución 81/25, que toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y le suma un 2% adicional.
A eso, este mes, como ya ocurrió en diciembre, se le agrega el 10 por ciento.
Desde la cartera Provincial señalaron que el objetivo es recomponer los ingresos del sistema, frente al aumento de costos operativos como combustible, mantenimiento de flota y variaciones del tipo de cambio, y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.
Con todo, se trata del segundo aumento extraordinario en menos de tres meses que deberán afrontar los usuarios de las líneas de colectivos de la Región.
