La Ciudad |Espectáculo en el final de la tarde

Un desfile de planetas que no se repetirá hasta 2040

Seis se alinearán hoy en el cielo platense. El Planetario del Bosque ofrecerá charlas y observaciones

28 de Febrero de 2026 | 02:11
Edición impresa

Esta tarde se podrá disfrutar de un extraordinario fenómeno astronómico: una alineación de varios planetas que se concentrarán en una misma franja del firmamento.

El Planetario de la UNLP, en el Bosque, abrirá sus puertas con actividades especiales, charlas y proyecciones para seguir de cerca un evento que los especialistas califican como “único” por su simultaneidad y visibilidad desde nuestra región.

La Ciudad se convertirá en un palco privilegiado para observar el denominado “desfile planetario”. Se trata de una alineación aparente de varios de los principales cuerpos del Sistema Solar, un fenómeno que, según advierten los astrónomos locales y diversos estudios científicos internacionales, no volverá a presentarse con estas características hasta el año 2040.

Desde la media tarde, el Planetario recibirá a familias, estudiantes y curiosos para participar de un ciclo que combina la observación directa con la pedagogía científica. El evento incluirá actividades educativas, charlas y proyecciones en el domo para que el público pueda comprender la magnitud de lo que ocurre sobre sus cabezas, facilitando la identificación de los astros antes de buscarlos en el firmamento real.

El fenómeno permitirá ver a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno situados en una misma zona del firmamento poco después de que el Sol se oculte. Guillermo Bosch, director del Planetario, destacó que esta concentración es una oportunidad excepcional para que el público general identifique a simple vista los planetas más brillantes, como Venus y Saturno, apuntando la mirada hacia el oeste tras la puesta de sol.

Sin embargo, la observación urbana tiene sus desafíos. Bosch explicó que, al estar los planetas muy bajos sobre el horizonte, la arboleda del Bosque y las edificaciones pueden obstaculizar la visión. Por eso, el Planetario reforzará la experiencia proyectando la posición exacta de los astros dentro de su cúpula, funcionando como una guía interactiva esencial para los asistentes.

Efecto óptico

Desde el rigor científico, los especialistas aclaran que el término “alineación” es figurado. Se trata de un efecto óptico que se percibe en perspectiva desde la Tierra. En realidad, los planetas no están en línea recta en el espacio, sino que coinciden visualmente en una misma región del cielo. La simultaneidad de tantos cuerpos visibles al mismo tiempo es lo que otorga a este sábado un carácter de evento imperdible.

Para quienes observen por su cuenta, se recomienda buscar sitios con el horizonte oeste despejado. El momento ideal comenzará 30 minutos después del atardecer y durará una hora y media. Si bien los más brillantes se verán a simple vista, el uso de binoculares facilitará la identificación de los más tenues.

 

