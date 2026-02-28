Nueva citación a indagatoria para una empresaria

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
La investigación por el incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos de Diagonal 77 y 48, ocurrido a mediados de 2025, registró una reprogramación de la audiencia de indagatoria para la empresaria Roxana Aloise, a quien le endilgaron cargos por estrago culposo y desobediencia.
Según fuentes del caso, la primera convocatoria no fue efectiva debido a la inasistencia de la imputada. Su defensa, a cargo del abogado Fabián Améndola, sostuvo que no había existido notificación formal de la citación.
El requerimiento había surgido tras tres presentaciones del abogado Diego Martín Dousdebes, representante de Claudia Salvi, quien perdió su departamento como consecuencia del siniestro.
El expediente incorpora informes de la Municipalidad de La Plata que indican que el depósito no contaba con habilitación, constancias de una clausura previa por falta de medidas de seguridad, testimonios de ex empleados que señalaron que la actividad continuó pese a la orden de cese y documentación societaria que ubicaría a Aloise como responsable de la firma que explotaba el inmueble.
En paralelo, en el fuero civil se dictó una inhibición general de bienes en el marco de una demanda por daños y perjuicios promovida por damnificados, luego de que fracasara la instancia de mediación obligatoria.
La nueva indagatoria, fijada por el fiscal Fernando Padovan, quedó para el jueves 19 de marzo, a las 8.30.
