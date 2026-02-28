Los combustibles suben otra vez por un impuesto

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un incremento parcial en dos tributos impactará de inmediato en el precio de naftas y gasoil. Cómo quedarán los valores
El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza de 1,1% regirá desde este domingo 1° de marzo.
Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes y en el gasoil, $14,88. La medida se oficializó ayer a través del decreto 116, publicado en el Boletín Oficial.
Una vez más, el Ejecutivo resolvió diferir de manera parcial los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta abril.
El decreto aclaró que estos valores corresponden al mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al IPC, vigente desde 2018.
Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados en varias oportunidades para atenuar el impacto sobre la inflación.
La decisión oficial busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un fuerte impacto sobre los precios finales en los surtidores.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
LE PUEDE INTERESAR
La UCR reunió a unos 500 intendentes y se mostró como alternativa
Desde el año pasado, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.
Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría 1,1% promedio: el litro de nafta subirá $17,385 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,065 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que cuesta desde $1.609, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1.627,45.
Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,884 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,059 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,696 correspondiente al tributo ambiental. En marzo, el precio por litro pasará desde los $1.658 a $1.674,58.
Más allá de los cálculos nacionales, los precios de los combustibles registran “microsubas” tales que en los últimos días la nafta y el gasoil premiun superaron la línea de los 2.000 pesos. Por caso, hasta ayer, los precios de los combustibles en YPF son: súper $1.673, Infinia $1.896 e Infinia diesel $1.916, mientras que en Shell, la nafta común cuesta $1.729, la V-Power $2.023, el diesel $1.749 y la V-Power diesel $2.026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí