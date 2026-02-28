Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Desde mañana 1,1%

Los combustibles suben otra vez por un impuesto

Un incremento parcial en dos tributos impactará de inmediato en el precio de naftas y gasoil. Cómo quedarán los valores

Los combustibles suben otra vez por un impuesto

Los combustibles subirán su precio 1,1% desde mañana / D. Alday

28 de Febrero de 2026 | 01:33
Edición impresa

El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza de 1,1% regirá desde este domingo 1° de marzo.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes y en el gasoil, $14,88. La medida se oficializó ayer a través del decreto 116, publicado en el Boletín Oficial.

Una vez más, el Ejecutivo resolvió diferir de manera parcial los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta abril.

El decreto aclaró que estos valores corresponden al mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al IPC, vigente desde 2018.

Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados en varias oportunidades para atenuar el impacto sobre la inflación.

La decisión oficial busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un fuerte impacto sobre los precios finales en los surtidores.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria

LE PUEDE INTERESAR

La UCR reunió a unos 500 intendentes y se mostró como alternativa

Desde el año pasado, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría 1,1% promedio: el litro de nafta subirá $17,385 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,065 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que cuesta desde $1.609, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1.627,45.

Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,884 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,059 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,696 correspondiente al tributo ambiental. En marzo, el precio por litro pasará desde los $1.658 a $1.674,58.

El precio en la Región

Más allá de los cálculos nacionales, los precios de los combustibles registran “microsubas” tales que en los últimos días la nafta y el gasoil premiun superaron la línea de los 2.000 pesos. Por caso, hasta ayer, los precios de los combustibles en YPF son: súper $1.673, Infinia $1.896 e Infinia diesel $1.916, mientras que en Shell, la nafta común cuesta $1.729, la V-Power $2.023, el diesel $1.749 y la V-Power diesel $2.026.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos
Espectáculos
A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner
De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido
Habló Awada tras ser vinculada con el Rey
Agenda
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla