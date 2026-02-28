Los combustibles suben otra vez por un impuesto

El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza de 1,1% regirá desde este domingo 1° de marzo.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes y en el gasoil, $14,88. La medida se oficializó ayer a través del decreto 116, publicado en el Boletín Oficial.

Una vez más, el Ejecutivo resolvió diferir de manera parcial los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta abril.

El decreto aclaró que estos valores corresponden al mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al IPC, vigente desde 2018.

Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados en varias oportunidades para atenuar el impacto sobre la inflación.

La decisión oficial busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un fuerte impacto sobre los precios finales en los surtidores.

Desde el año pasado, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría 1,1% promedio: el litro de nafta subirá $17,385 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,065 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que cuesta desde $1.609, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1.627,45.

Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,884 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,059 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,696 correspondiente al tributo ambiental. En marzo, el precio por litro pasará desde los $1.658 a $1.674,58.

El precio en la Región

Más allá de los cálculos nacionales, los precios de los combustibles registran “microsubas” tales que en los últimos días la nafta y el gasoil premiun superaron la línea de los 2.000 pesos. Por caso, hasta ayer, los precios de los combustibles en YPF son: súper $1.673, Infinia $1.896 e Infinia diesel $1.916, mientras que en Shell, la nafta común cuesta $1.729, la V-Power $2.023, el diesel $1.749 y la V-Power diesel $2.026.