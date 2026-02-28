Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos

El Senado debatió ayer la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. En ese marco, se registraron incidentes entre fuerzas de seguridad y manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación y en la zona del Obelisco.

Según informó la Policía de la Ciudad, hubo cuatro detenidos y tres efectivos heridos. Tres de los arrestados están acusados de agredir a personal policial y el restante fue aprehendido por resistencia a la autoridad. Las detenciones se realizaron en Avenida Rivadavia al 1200.

Los tres policías lesionados presentaron heridas leves. Dos sufrieron traumatismos de rodilla y uno lesiones en la mano derecha.

El operativo de seguridad incluyó al menos dos mil efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, con participación de Infantería, brigadas motorizadas, camiones hidrantes, ambulancias del SAME y dotaciones de bomberos. La Policía de la Ciudad mantuvo presencia en Plaza Congreso y en calles laterales con unos 800 efectivos, por fuera del anillo de seguridad dispuesto por fuerzas federales.

Se instalaron dos vallados en los alrededores del Congreso. Permanecen cortadas las avenidas Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de la calle Virrey Cevallos. El Ministerio de Seguridad fijó un perímetro sobre Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos.

Las fuerzas federales activaron el protocolo antipiquetes para liberar la traza de Avenida Entre Ríos. Durante el operativo se registraron empujones, uso de gas pimienta y lanzamiento de objetos. Equipos de salud asistieron a personas afectadas por los gases.

Las concentraciones comenzaron en distintos puntos. Jubilados marcharon por Avenida Rivadavia entre Combate de los Pozos y Callao. Organizaciones como Polo Obrero, MST y FIT-Unidad se reunieron en Rivadavia y Entre Ríos junto a trabajadores del Hospital Garrahan y de la empresa FATE. ATE se concentró en Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo. El Frente Sindical Unidos y el gremio de Judiciales lo hicieron en Salta y Avenida de Mayo. Las dos CTA se ubicaron en Salta y Avenida Belgrano. Una delegación de la UTEP se congregó en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

Los incidentes comenzaron por la mañana en la zona del Obelisco y se trasladaron luego a Plaza de los Dos Congresos, donde las organizaciones mantuvieron la protesta mientras continuaba la sesión en el Senado.