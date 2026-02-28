Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Críticas del gobernador

“Con Milei ya tuvieron que cerrar 22 mil empresas”

“Con Milei ya tuvieron que cerrar 22 mil empresas”
28 de Febrero de 2026 | 01:30
Edición impresa

“En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y ya hubo 300 mil despidos: uno cada 4 minutos. Estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó ayer el gobernador Axel Kicillof al volver a apuntar contra las políticas de la Casa Rosada.

El mandatario cumplió diversas actividades en Mar del Plata y Mar Chiquita. “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”, dijo al reunirse con emprendedores de ese sector de la economía.

“Mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo: nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”, agregó.

“Este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”, remarcó el Gobernador.

Luego comparó esa situación con las políticas que desarrolla su administración. “En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó Kicillof. “Existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”, destacó.

 

LE PUEDE INTERESAR

Sorpresivo cambio en el equipo económico

LE PUEDE INTERESAR

Los radicales adelantan su interna para el 7 de junio
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos
Espectáculos
A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner
De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido
Habló Awada tras ser vinculada con el Rey
Agenda
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla