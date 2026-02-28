“Con Milei ya tuvieron que cerrar 22 mil empresas”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
“En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y ya hubo 300 mil despidos: uno cada 4 minutos. Estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó ayer el gobernador Axel Kicillof al volver a apuntar contra las políticas de la Casa Rosada.
El mandatario cumplió diversas actividades en Mar del Plata y Mar Chiquita. “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”, dijo al reunirse con emprendedores de ese sector de la economía.
“Mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo: nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”, agregó.
“Este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”, remarcó el Gobernador.
Luego comparó esa situación con las políticas que desarrolla su administración. “En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó Kicillof. “Existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”, destacó.
