Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió en enclaves norteamericanos

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque importante contra objetivos en todo Irán, y el presidente estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a "tomar el control de su gobierno", un llamado extraordinario que sugería que los aliados podrían estar tratando de poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.

Los primeros ataques parecían tener como objetivo el complejo donde reside el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, en el centro de Teherán. Se desconoce el mandatario estaba en las dependencias el momento del ataque. En la capital iraní se podían ver varias columnas de humo.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos masivos, apuntando a Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchos, muchos países", manifestó Trump en un video publicado en redes sociales en el que trataba de justificar la operación. Además, instó a la población iraní a ponerse a cubierto durante los ataques y añadió que "Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo".

El ataque se expandió rápidamente más allá de las fronteras iraníes. La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán anunció que respondió lanzando una "primera oleada" de drones y misiles contra Israel, donde se emitió una advertencia a nivel nacional mientras el ejército dijo que derribaría el fuego iraní.

Por su parte, Bahréin indicó que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular había sido objeto de un ataque con misiles. Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, donde está la sede del Mando Central del Ejército de Estados Unidos. También se reportaron explosiones en Qatar.

Irak y Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo, y en Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, prometieron reanudar sus ataques contra la navegación del mar Rojo y contra Israel en apoyo a la República Islámica, según dos altos cargos del grupo, que hablaron bajo condición de anonimato porque aún no había un anuncio oficial del liderazgo hutí.

Trump afirmó en el video que Washington había iniciado "importantes operaciones de combate en Irán" después de que Estados Unidos reunió una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El mandatario estadounidense afirmó en el comunicado que Teherán ha seguido desarrollando su programa nuclear y planea obtener misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Además, reconoció que podría haber bajas estadounidenses tras los ataques iraníes y apuntó que "eso suele ocurrir en la guerra".

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días entonces. Fotos satelitales analizadas por The Associated Press han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Teherán está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Irán se ha autoimpuesto un límite en su programa de misiles balísticos, limitando su alcance a 2.000 kilómetros (1.240 millas). Eso deja a todo Oriente Medio y parte de Europa oriental dentro de su alcance. No hay evidencia pública de que Irán quiera obtener misiles balísticos intercontinentales, aunque Washington ha criticado su programa espacial alegando que le permitiría tenerlos algún día.

Las tensiones se han disparado en las últimas semanas mientras los buques de guerra estadounidenses se dirigían a la región y Trump manifestaba que quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Teherán. Vio una oportunidad para lograrlo con el creciente descontento que reina en el país tras una oleada de protestas a nivel nacional.

Teherán tenía la esperanza de evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo que brinda a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

La declaración de Trump indicaba que los motivos de la Casa Blanca para lanzar el ataque iban mucho más allá del programa nuclear iraní, enumerando agravios que se remontan al inicio de la República Islámica.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el operativo conjunto buscaba "eliminar una amenaza existencial" planteada por Irán.

"Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino", declaró Netanyahu.

Los objetivos de la campaña israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario conocedor de la operación, que habló bajo condición de anonimato para discutir información que no era pública.

Horas después del inicio de la ofensiva, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que lanzó una "primera oleada" de drones y misiles contra Israel. Teherán había indicado que respondería en caso de agresión y avanzó que el personal militar estadounidense y sus bases repartidas por toda la región estarían entre sus objetivos.

Varias explosiones sacudieron Israel mientras el país trataba de interceptar los misiles iraníes entrantes. Por el momento no se han reportado víctimas.

Varios hospitales en Israel pusieron en marcha sus protocolos de emergencia, incluyendo el traslado de pacientes y cirugías a instalaciones subterráneas.

Las embajadas o consulados de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel publicaron en redes sociales que habían pedido a su personal que se pusiera a cubierto y recomendaron a todos los estadounidenses que "hagan lo mismo hasta nuevo aviso".

La prensa iraní reportó ataques en todo el país. Las autoridades cortaron el acceso por carretera al complejo de Jamenei en el centro de Teherán, mientras en toda la capital se escuchaban más explosiones.

En Teherán, testigos escucharon la primera explosión cerca de las oficinas de Jamenei. La televisora estatal reportó la explosión más tarde, pero no indicó la causa.

Más explosiones alcanzaron la capital después de que Israel confirmó su ataque. Las autoridades no han ofrecido información sobre posibles víctimas.