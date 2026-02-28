Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato

Desde las 17:45, Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro del juego va a ser Pablo Dóvalo y el juego va a ser transmitido por TNT Sports. Con la vuelta de Paredes y sin Cavani, el Xeneize quiere volver a la victoria en el torneo tras tres partidos sin triunfos ante un irregular conjunto mendocino.

La victoria por Copa Argentina le trajo un poco de tranquilidad al Xeneize, en medio de un clima de turbulencia. Sin embargo, sabe que tiene que enderezar el rumbo en el Apertura, donde actualmente se encuentra fuera de los playoffs.

El foco va a estar puesto en el retorno de Paredes, quien dejó atrás un esguince de tobillo y vuelve a la titularidad, ya que no pudo estar ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy.

El que no va a estar es Edinson Cavani, quien sigue con problemas lumbares (ver aparte). Aún no se sabe su fecha de retorno, ya que el dolor persiste.

En su lugar, va a estar Adam Bareiro, quien tuvo un debut auspicioso por Copa Argentina marcando un doblete. Junto a él, Miguel Merentiel y Lucas Janson van a integrar el frente de ataque.

Por su parte, como lateral derecho, va a continuar Marcelo Weigandt pese al fuerte golpe que recibió en uno de sus tobillos. El Chelo va a tener una nueva oportunidad desde el arranque, como en los últimos dos partidos.

Enfrente llega un Gimnasia de Mendoza necesitado de puntos, luego de acumular tres encuentros sin victorias. Si bien mejoró un poco en el funcionamiento, donde estuvo cerca de ganarle a Independiente, quiere hacer historia en La Bombonera. La idea de Ariel Broggi es repetir el mismo equipo que igualó como local ante el Rojo.

MÁS ACCIÓN

Desde las 20, Independiente recibe a Central Córdoba en el Libertadores de América, con la intención de volver a la victoria tras dos encuentros. El árbitro del juego va a ser Darío Herrera y va a televisar ESPN Premium.

Sin dudas, fueron días de movimiento interno en el club de Avellaneda, ya que trascendió un conflicto entre Lomónaco y Quintero. Más allá que todos le pusieron paños fríos, el defensor no estuvo presente en el choque ante Gimnasia de Mendoza, pero hoy va a retomar a la zaga central en lugar del suspendido, Sebastián Váldez. Después no va a haber grandes modificaciones.

Enfrente llega un Ferroviario que pudo volver a la victoria en la fecha pasada ante Talleres, que le dio un poco de tranquilidad al cuestionado Lucas Pusineri. Sin embargo, lo del entrenador va a ser partido a partido, por lo que deberá conseguir un buen resultado ante su ex club.

Por su parte, desde las 22:15, Talleres recibe a San Lorenzo en el estadio Mario Alberto Kempes en un duelo de equipos irregulares. El árbitro del juego va a ser Nicolás Ramírez y va a ser televisado por TNT Sports.

En lo que respecta a la “T”, viene de caer ante Central Córdoba como visitante, por lo que nuevamente deberá salir ante su gente por el triunfo para acomodarse. La buena noticia que recibió Carlos Tevez fue que el elenco cordobés cerró el préstamo de Franco Cristaldo, quien se va a sumar en las próximas horas al conjunto cordobés. La duda en ataque es si juega Depietris o Dávila. Por su parte, el Ciclón viene de empatar con Instituto y encaminó dos encuentros sin conocer la derrota. Por esta razón, Damián Ayude no va a realizar modificaciones para el duelo de esta noche.