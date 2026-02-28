Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Recibe a gimnasia de mendoza a partir de las 17:45. televisa tnt sports

Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato

El Xeneize cuenta con la vuelta de Paredes. Además juegan, Independiente - Ctral. Córdoba y Talleres - San Lorenzo

Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato

santiago ascacibar vuelve a ser titular en el xeneize / @boca

28 de Febrero de 2026 | 02:34
Edición impresa

Desde las 17:45, Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro del juego va a ser Pablo Dóvalo y el juego va a ser transmitido por TNT Sports. Con la vuelta de Paredes y sin Cavani, el Xeneize quiere volver a la victoria en el torneo tras tres partidos sin triunfos ante un irregular conjunto mendocino.

La victoria por Copa Argentina le trajo un poco de tranquilidad al Xeneize, en medio de un clima de turbulencia. Sin embargo, sabe que tiene que enderezar el rumbo en el Apertura, donde actualmente se encuentra fuera de los playoffs.

El foco va a estar puesto en el retorno de Paredes, quien dejó atrás un esguince de tobillo y vuelve a la titularidad, ya que no pudo estar ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy.

El que no va a estar es Edinson Cavani, quien sigue con problemas lumbares (ver aparte). Aún no se sabe su fecha de retorno, ya que el dolor persiste.

En su lugar, va a estar Adam Bareiro, quien tuvo un debut auspicioso por Copa Argentina marcando un doblete. Junto a él, Miguel Merentiel y Lucas Janson van a integrar el frente de ataque.

Por su parte, como lateral derecho, va a continuar Marcelo Weigandt pese al fuerte golpe que recibió en uno de sus tobillos. El Chelo va a tener una nueva oportunidad desde el arranque, como en los últimos dos partidos.

LE PUEDE INTERESAR

¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?

LE PUEDE INTERESAR

Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial

Enfrente llega un Gimnasia de Mendoza necesitado de puntos, luego de acumular tres encuentros sin victorias. Si bien mejoró un poco en el funcionamiento, donde estuvo cerca de ganarle a Independiente, quiere hacer historia en La Bombonera. La idea de Ariel Broggi es repetir el mismo equipo que igualó como local ante el Rojo.

MÁS ACCIÓN

Desde las 20, Independiente recibe a Central Córdoba en el Libertadores de América, con la intención de volver a la victoria tras dos encuentros. El árbitro del juego va a ser Darío Herrera y va a televisar ESPN Premium.

Sin dudas, fueron días de movimiento interno en el club de Avellaneda, ya que trascendió un conflicto entre Lomónaco y Quintero. Más allá que todos le pusieron paños fríos, el defensor no estuvo presente en el choque ante Gimnasia de Mendoza, pero hoy va a retomar a la zaga central en lugar del suspendido, Sebastián Váldez. Después no va a haber grandes modificaciones.

Enfrente llega un Ferroviario que pudo volver a la victoria en la fecha pasada ante Talleres, que le dio un poco de tranquilidad al cuestionado Lucas Pusineri. Sin embargo, lo del entrenador va a ser partido a partido, por lo que deberá conseguir un buen resultado ante su ex club.

Por su parte, desde las 22:15, Talleres recibe a San Lorenzo en el estadio Mario Alberto Kempes en un duelo de equipos irregulares. El árbitro del juego va a ser Nicolás Ramírez y va a ser televisado por TNT Sports.

En lo que respecta a la “T”, viene de caer ante Central Córdoba como visitante, por lo que nuevamente deberá salir ante su gente por el triunfo para acomodarse. La buena noticia que recibió Carlos Tevez fue que el elenco cordobés cerró el préstamo de Franco Cristaldo, quien se va a sumar en las próximas horas al conjunto cordobés. La duda en ataque es si juega Depietris o Dávila. Por su parte, el Ciclón viene de empatar con Instituto y encaminó dos encuentros sin conocer la derrota. Por esta razón, Damián Ayude no va a realizar modificaciones para el duelo de esta noche.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Edinson Cavani evalúa retirarse del fútbol?

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”

¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?

Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial
Espectáculos
A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner
De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido
Habló Awada tras ser vinculada con el Rey
Agenda
La Ciudad
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
VIDEO. Un desfile de planetas que no se repetirá hasta 2040
Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Política y Economía
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
Nuevos incidentes, calles bloqueadas y detenidos
Los combustibles suben otra vez por un impuesto
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla