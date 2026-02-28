Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Se desplomaron las acciones

Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas

28 de Febrero de 2026 | 01:27
Edición impresa

Los ADRs de empresas argentinas cerraron un mes para el olvido en Wall Street, con bajas que llegaron hasta el 25%. Mientras tanto, el riesgo país superó los 570 puntos básicos y borró su caída acumulada en el año, en medio de un contexto global adverso.

En Nueva York, los bonos soberanos en dólares anotaron bajas generalizadas, destacándose las pérdidas de los globales GD30 (-1,4%) y GD29 (-1,3%). En ese marco, el riesgo país trepó a las 572 unidades, máximo desde el 14 de enero.

En tanto, el la bolsa porteña el S&P Merval se hundió 4,1% a 2.642.105,3800 en pesos. Medido en dólares, el selectivo argentino retrocede 3,6% a los 1.793,54 puntos. A nivel mensual, se desplomó -17,4% y -16,3% en dólares, su nivel más bajo desde septiembre de 2025. En el último día hábil de febrero, Banco Macro encabezó las caídas con un descenso del 8,3%, seguida por Grupo Supervielle (-7,7%) e YPF (-7,3%). Por su parte, Bolsas y Mercados Argentinos sube 1,9%.

En tanto, el dólar aceleró su cotización en la última semana de febrero pero en todo el mes cayó 3,5%.

Así, registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio, ya que para encontrar un descenso de esa magnitud hay que remontarse a junio del 2019.

El dólar mayorista, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397.

En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes en $1.420.

 

