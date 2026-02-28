VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los ADRs de empresas argentinas cerraron un mes para el olvido en Wall Street, con bajas que llegaron hasta el 25%. Mientras tanto, el riesgo país superó los 570 puntos básicos y borró su caída acumulada en el año, en medio de un contexto global adverso.
En Nueva York, los bonos soberanos en dólares anotaron bajas generalizadas, destacándose las pérdidas de los globales GD30 (-1,4%) y GD29 (-1,3%). En ese marco, el riesgo país trepó a las 572 unidades, máximo desde el 14 de enero.
En tanto, el la bolsa porteña el S&P Merval se hundió 4,1% a 2.642.105,3800 en pesos. Medido en dólares, el selectivo argentino retrocede 3,6% a los 1.793,54 puntos. A nivel mensual, se desplomó -17,4% y -16,3% en dólares, su nivel más bajo desde septiembre de 2025. En el último día hábil de febrero, Banco Macro encabezó las caídas con un descenso del 8,3%, seguida por Grupo Supervielle (-7,7%) e YPF (-7,3%). Por su parte, Bolsas y Mercados Argentinos sube 1,9%.
En tanto, el dólar aceleró su cotización en la última semana de febrero pero en todo el mes cayó 3,5%.
Así, registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio, ya que para encontrar un descenso de esa magnitud hay que remontarse a junio del 2019.
El dólar mayorista, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397.
LE PUEDE INTERESAR
El gobierno consiguió en el Senado la sanción de la Ley de Reforma Laboral
En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes en $1.420.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí