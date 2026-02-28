28 de Febrero de 2026 | 02:12 Edición impresa

■ HOY

Música

Viejo Bulevar.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Forró Sambado.- En La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. De 19:30 a 20:30, clase de samba & forró; a las 21 hs: Roda de samba & forró.

Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Don Osvaldo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Folkloreando en Berisso.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, con Patricia Sarmiento y Juan Carlos lasna, Grupo Municipal de Danza, Los González, Gisela Stagnaro, Leti Magnani, Esos buenos muchachos, Fiore Ayllón grupo y Ceferino Céspedes.

La Matilda cumbia club.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Pure disco.- A las 21 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermutería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Vale Acevedo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Rodolfo Mederos Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Yasar + Merceds.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.

Rock nacional + Chico bruja.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.

CINE

El globo rojo.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, Arturo Segui, se proyectará este filme de Albert Lamorisse de 1956, musicalizada en vivo por los espectadores. Se invita a asistir con instrumentos.

Tres en la deriva del acto creativo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

TEATRO

Hilda, recuerdos de mi escuela: Tomo II.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de y por Gustavo Delfino.

Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.

INFANTILES

Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Desfile Carnaval.- A las 14 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos.

Fiesta retro: Los 90s x siempre.- De 19 a 1 en Estudio Funk, 47 Nº 1082. Dj y música en vivo, juegos de mesa, video juegos, streaming en vivo, exhibiciones de colecciones, emprendedores, gastronomía. Gratis.

Salida de observación y fotografía de mariposas.- A las 10 desde cruce de Av. Montevideo y el Arroyo El Pescado, Berisso. Jornada en contacto con la naturaleza para descubrir la diversidad de mariposas del Arroyo El Pescado. Gratis.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

Carnaval.- Desde las 17 en Plaza Alsina, 1 y 38.

Homenaje a Almafuerte.- A las 10 en el Cementerio de La Plata, 131 entre 72 y 76, a 109° años del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios.

■ MAÑANA

MÚSICA

Irish session La Plata.- A las 20 en Cinco Sabios, 13 entre 63 y 64. Sesiones de música tradicional irlandesa.

Versión animal: homenaje a Soda Stereo.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, abre la temporada del primer coliseo bonaerense con un concierto sinfónico dedicado a obras de Brahms. Dirige Carlos Vieu. Entrada gratis con reserva online.

CINE

El nacimiento de una nación.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se proyectará este filme de David W. Griffith de 1915, en el marco del ciclo Cine Caminante.

La mujer de la arena.- A las 16 en Taller de Buena Madera, 38 entre 116 y 117, se proyectará esta película de 1964 de Hiroshi Teshigahara. Como entrada solicitan llevar un sueño por escrito.

TEATRO

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Una fábula negra sobre la inundación, el fin del mundo paranormal y el compañerismo en lo que parece ser la ciénaga definitiva.

ACTIVIDADES

Carnaval en La Churra.- Desde las 15 en 119 bis y 523 .

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.