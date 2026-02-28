VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
■ HOY
Música
Viejo Bulevar.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
Forró Sambado.- En La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. De 19:30 a 20:30, clase de samba & forró; a las 21 hs: Roda de samba & forró.
Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.
Don Osvaldo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Folkloreando en Berisso.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, con Patricia Sarmiento y Juan Carlos lasna, Grupo Municipal de Danza, Los González, Gisela Stagnaro, Leti Magnani, Esos buenos muchachos, Fiore Ayllón grupo y Ceferino Céspedes.
La Matilda cumbia club.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Pure disco.- A las 21 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermutería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Vale Acevedo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Rodolfo Mederos Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Yasar + Merceds.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.
Rock nacional + Chico bruja.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.
CINE
El globo rojo.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, Arturo Segui, se proyectará este filme de Albert Lamorisse de 1956, musicalizada en vivo por los espectadores. Se invita a asistir con instrumentos.
Tres en la deriva del acto creativo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
TEATRO
Hilda, recuerdos de mi escuela: Tomo II.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de y por Gustavo Delfino.
Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.
INFANTILES
Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
EVENTOS
Desfile Carnaval.- A las 14 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos.
Fiesta retro: Los 90s x siempre.- De 19 a 1 en Estudio Funk, 47 Nº 1082. Dj y música en vivo, juegos de mesa, video juegos, streaming en vivo, exhibiciones de colecciones, emprendedores, gastronomía. Gratis.
Salida de observación y fotografía de mariposas.- A las 10 desde cruce de Av. Montevideo y el Arroyo El Pescado, Berisso. Jornada en contacto con la naturaleza para descubrir la diversidad de mariposas del Arroyo El Pescado. Gratis.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.
Carnaval.- Desde las 17 en Plaza Alsina, 1 y 38.
Homenaje a Almafuerte.- A las 10 en el Cementerio de La Plata, 131 entre 72 y 76, a 109° años del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios.
■ MAÑANA
MÚSICA
Irish session La Plata.- A las 20 en Cinco Sabios, 13 entre 63 y 64. Sesiones de música tradicional irlandesa.
Versión animal: homenaje a Soda Stereo.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, abre la temporada del primer coliseo bonaerense con un concierto sinfónico dedicado a obras de Brahms. Dirige Carlos Vieu. Entrada gratis con reserva online.
CINE
El nacimiento de una nación.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se proyectará este filme de David W. Griffith de 1915, en el marco del ciclo Cine Caminante.
La mujer de la arena.- A las 16 en Taller de Buena Madera, 38 entre 116 y 117, se proyectará esta película de 1964 de Hiroshi Teshigahara. Como entrada solicitan llevar un sueño por escrito.
TEATRO
2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Una fábula negra sobre la inundación, el fin del mundo paranormal y el compañerismo en lo que parece ser la ciénaga definitiva.
ACTIVIDADES
Carnaval en La Churra.- Desde las 15 en 119 bis y 523 .
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.
