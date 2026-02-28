Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Agenda

Agenda

“mundo k-pop: cazadoras de demonios”

28 de Febrero de 2026 | 02:12
Edición impresa

■ HOY

Música

Viejo Bulevar.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO | El fuerte cruce entre Julio Bazán con un policía en medio de un móvil

Forró Sambado.- En La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. De 19:30 a 20:30, clase de samba & forró; a las 21 hs: Roda de samba & forró.

Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Don Osvaldo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Folkloreando en Berisso.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, con Patricia Sarmiento y Juan Carlos lasna, Grupo Municipal de Danza, Los González, Gisela Stagnaro, Leti Magnani, Esos buenos muchachos, Fiore Ayllón grupo y Ceferino Céspedes.

La Matilda cumbia club.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Pure disco.- A las 21 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermutería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Vale Acevedo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Rodolfo Mederos Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Yasar + Merceds.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.

Rock nacional + Chico bruja.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.

CINE

El globo rojo.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, Arturo Segui, se proyectará este filme de Albert Lamorisse de 1956, musicalizada en vivo por los espectadores. Se invita a asistir con instrumentos.

Tres en la deriva del acto creativo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

TEATRO

Hilda, recuerdos de mi escuela: Tomo II.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de y por Gustavo Delfino.

Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.

INFANTILES

Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Desfile Carnaval.- A las 14 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos.

Fiesta retro: Los 90s x siempre.- De 19 a 1 en Estudio Funk, 47 Nº 1082. Dj y música en vivo, juegos de mesa, video juegos, streaming en vivo, exhibiciones de colecciones, emprendedores, gastronomía. Gratis.

Salida de observación y fotografía de mariposas.- A las 10 desde cruce de Av. Montevideo y el Arroyo El Pescado, Berisso. Jornada en contacto con la naturaleza para descubrir la diversidad de mariposas del Arroyo El Pescado. Gratis.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

Carnaval.- Desde las 17 en Plaza Alsina, 1 y 38.

Homenaje a Almafuerte.- A las 10 en el Cementerio de La Plata, 131 entre 72 y 76, a 109° años del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Irish session La Plata.- A las 20 en Cinco Sabios, 13 entre 63 y 64. Sesiones de música tradicional irlandesa.

Versión animal: homenaje a Soda Stereo.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, abre la temporada del primer coliseo bonaerense con un concierto sinfónico dedicado a obras de Brahms. Dirige Carlos Vieu. Entrada gratis con reserva online.

CINE

El nacimiento de una nación.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se proyectará este filme de David W. Griffith de 1915, en el marco del ciclo Cine Caminante.

La mujer de la arena.- A las 16 en Taller de Buena Madera, 38 entre 116 y 117, se proyectará esta película de 1964 de Hiroshi Teshigahara. Como entrada solicitan llevar un sueño por escrito.

TEATRO

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Una fábula negra sobre la inundación, el fin del mundo paranormal y el compañerismo en lo que parece ser la ciénaga definitiva.

ACTIVIDADES

Carnaval en La Churra.- Desde las 15 en 119 bis y 523 .

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

“mundo k-pop: cazadoras de demonios”

ricardo parisi

“el nacimiento de una nación”

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Espectáculos

A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo

Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner

De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido

Habló Awada tras ser vinculada con el Rey
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
VIDEO. Un desfile de planetas que no se repetirá hasta 2040
Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria
Deportes
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla