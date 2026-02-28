Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado

Para este sábado se espera en La Plata y alrededores un marcado ascenso de la temperatura a pesar de otra mañana fresca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperatura mínima de 17ºC y máxima de 30ºC, vientos leves y una jornada con cielo mayormente nublado a pesar de que el día amaneció a pleno sol.

El domingo se presnetará con cielo algo nublado a despejado, vientos leves y temperatura mínima de 19ºC y máxima de 30ºC.

En tanto que el lunes la semana comenzará con cielo despejado a parcialmente nublado duante la tarde y la noche, vientos leves y temperatura mínima de 19ºC y máxima de 30ºC.