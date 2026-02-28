Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión

Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites

Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

28 de Febrero de 2026 | 01:38
Edición impresa

Javier Milei acaba de lograr notables triunfos políticos-legislativos, sobre todo si se mira en perspectiva y se recuerda el lugar en el que arrancó esta gestión hace poco más de dos años, con una minoría rutilante en el Congreso.

La reforma laboral, aunque recortada respecto a la idea inicial, resulta algo inédito que logró esquivar las históricas resistencias de la corporación sindical en particular y del peronismo en general, del que los gremios son parte. Los cambios en el régimen penal juvenil vienen a limitar una concepción garantista en ese tema que imperó en los últimos 20 años. El apabullante acompañamiento legislativo al tratado Unión Europea-Mercosur le sirve al Presidente para mostrar control interno y gobernabilidad fronteras afuera de la Argentina.

De la agenda de las sesiones extraordinarias prácticamente ha quedado afuera sólo una media sanción de la Ley de Glaciares que, aunque importantísima para los intereses estratégicos de las provincias, no tiene el impacto social que sí muestran el resto de los temas abordados.

Así, el Presidente ha obtenido todo lo que buscaba para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso mañana, donde seguramente se “floreará” con estos “logros” en el inicio del año no electoral.

DE LOS CAPRICHOS AL DIÁLOGO

Esta coyuntura obedece a cierta “expertise” del oficialismo, aprendida en los primeros dos años de gestión. Hoy La Libertad Avanza es un partido que negocia, a diferencia del Milei inicial que mostraba más tendencia al capricho que al dialoguismo político.

Es verdad, hubo destellos de ese vicio de origen libertario en este último mes. Fue cuando se empezó a tratar la reforma laboral en el Senado y se introdujo, a base de prepotencia y oscurantismo, el ya famoso artículo 44, que alteraba la lógica remunerativa de las licencias médicas de los trabajadores. No sólo los libertarios le hicieron un favor a los peronistas, que despertaron de la situación casi de knock out en que los tenía Milei (marcha de la CGT, discursos furibundos, etc.), sino que además distanciaron a los aliados radicales y del PRO en Diputados.

En esa cámara el gobierno debió borrar el artículo maldito para conseguir la media sanción. Pero eso obligó a volver la ley a Senadores para que se tratara ayer y dejarla firme. Innecesaria la dilación, sobre todo con un tema tan sensible. Milei podría haber tenido su triunfo político en este ítem la semana anterior pero prolongó el suspenso por impericia o exceso de soberbia.

EL DESCALABRO DEL KIRCHNERISMO

El actual momento de gloria violeta debe mucho, además, al descalabro que es el peronismo. Y, dentro del mundo legislativo, la tribu kirchnerista aparece como la más golpeada. Ya cuando los libertarios pergeñaron la nueva conducción del Senado hicieron desaparecer de los cargos claves a los representantes K, que tienen buen diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel pero nulo con la persona que, hoy por hoy, maneja la vida libertaria en esa cámara: Patricia Bullrich.

“En el segundo semestre de este año puede haber restricciones a esta coyuntura política del oficialismo”

El dato de la reconfiguración del Senado no es menor. Muestra, como se dijo, el retroceso del kirchnerismo pero en términos históricos ilustra la pérdida de poder del peronismo en general porque en esa cámara ese partido siempre ha tenido una expresión mayoritaria, que fue un condicionante para los gobiernos no justicialistas de 1983 para acá.

Concretamente, Milei viene logrando lo que quiere porque amplios sectores del PJ lo ayudaron. En especial los gobernadores más alejados de Cristina Kirchner, recluida en su lugar de detención y bastante silente desde hace semanas. Hablamos, sobre todo, de Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca y Gustavo Sáenz, de Salta. Y el cordobés Martín Llaryora, justicialista de origen pero con una lógica más provincial, que va y viene pero no es una oposición irreductible como puede ser el riojano Quintela, por ejemplo.

“Milei viene logrando lo que quiere porque amplios sectores del peronismo lo ayudaron”

Consultando a fuentes libertarias se asiste a cierta sensación de que estamos ante una suerte de momento de poder hegemónico del oficialismo. Efluvios triunfalistas sobre todo porque los violetas acaban de dejar en claro que les sobran votos para aprobar lo que pide la Casa Rosada. Lista que será notablemente engrosada en el mensaje presidencial de mañana. Pero, ¿es tan así?

El politólogo Lucas Romero cree que no será algo constante durante toda la segunda mitad de mandato de Milei. Y que a la actualidad favorable hay que analizarla en base a: el triunfo electoral del año pasado que ayudó a La Libertad Avanza a fortalecerse; el alineamiento posterior de actores que olfatean la dirección del poder, hacen sus cálculos y se juegan a alinearse coyunturalmente con el gobierno; y, por eso mismo, a una oposición muy predispuesta a negociar que encuentra hoy a un oficialismo con la misma tendencia. Lo dicho: esa es una diferencia con el Milei inicial.

“PUEDE HABER RESTRICCIONES”

“En el segundo semestre de este año puede haber restricciones a esta coyuntura política del oficialismo y eso va a depender mucho de la economía. Las demandas sociales de hoy ya se empiezan a ver en las encuestas. Cuidado porque el principal reclamo al gobierno ya no es la baja de la inflación sino los salarios bajos, que pierden frente a los precios, y el miedo a perder el trabajo”, explica Romero ante este diario.

Así, a dos años de gestión, irrumpe un Milei que parece estar mejor en lo político que en lo económico. Y que, en cierta forma, es lo contrario de lo que ocurría en la primera etapa del gobierno libertario, en la que el Presidente aparecía con una debilidad política innegable (cero gobernadores, casi nula presencia en el Congreso, ni un intendente) pero muy fuerte y con amplio respaldo social en el trabajo de mejorar las variables económicas desquiciadas que heredó del último kirchnerismo.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

