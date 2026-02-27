Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |un capítulo más de la interna peronista

El revés de Axel Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Gobernador no pudo imponer al vice de la Cámara. “Cruzaron todos los límites”, afirmaron en su entorno al apuntar a los K

José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

27 de Febrero de 2026 | 20:39

Escuchar esta nota

 

En los despachos que ocupan los funcionarios más leales a Axel Kicillof se respiraba ayer un clima de enojo y pesadez. El Gobernador venía protagonizando capítulos victoriosos en su interna con La Cámpora, el último, cuando se terminó calzando el traje de presidente del PJ bonaerense. Pero en la noche del jueves, esa senda triunfal encontró un límite.

En el Senado, donde buscó marcarle territorio a Máximo Kirchner, el derrotero ganador se encontró con una pared infranqueable. El universo K impuso el número para quedarse con la vicepresidencia primera, el cargo que el mandatario provincial buscaba que fuera ocupado por un legislador de su esquema interno.

El desenlace del nuevo capítulo de una disputa interna que promete nuevos episodios, deja en claro algunas cuestiones. Puede que La Cámpora deje correr la construcción de una candidatura presidencial de Kicillof mientras no tenga un nombre alternativo para hacerle sombra, pero esa concesión no implica ceder el poder que amasó y pretende conservar en la Legislatura.

Acaso ese bloqueo a los deseos del Gobernador descubra otra carta y se haya transformado en un mensaje explícito del kirchnerismo en el sentido de que no está dispuesto a dejar en manos del axelismo la construcción de un proyecto bonaerense para retener la Provincia en 2027.

La postergación de Ayelén Durán, la candidata de Kicillof para la vice primera del Senado, y el encumbramiento de Mario Ishii en ese cargo clave empujado por el kirchnerismo, parecen ser piezas que encastran en aquél esquema.

PUENTES ROTOS

El desenlace del episodio del Senado generó, como se dijo, un profundo enojo en la Gobernación. “Se cruzaron todos los límites de convivencia. Rompieron todo”, bramaban cerca de Kicillof.

“El Gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera pero los votos los tienen ellos. La Cámpora impuso su mayoría. Rompieron el acuerdo porque los vices anteriores fueron Fisher y Vivona, en acuerdo con el intendente Nardini, por decisión de Axel. Nosotros respetamos el cierre de Diputados y ellos incumplieron en Senadores”, añadían.

Como resumen del fastidio sostenían que “está claro que su único objetivo es que Axel no tenga gobernabilidad en la Legislatura”.

En principio, la decisión del kicillofismo es dejar circunscripto el episodio al Senado y evitar que, aún cuando suponga un traspié político, la situación escale a otros ámbitos. De hecho, no se estaban analizando cambios en el gabinete provincial como reflejo del nuevo episodio de disputa con La Cámpora.

En el equipo de Kicillof conviven ministros propios y del kirchnerismo duro, que se mantienen en funciones aún en medio de diferencias internas cada vez más evidentes.

Dentro de ese equilibrio inestable, el camporismo rechazaba las acusaciones que le llegaban desde la Gobernación. “Acá no se rompió ningún acuerdo”, sostenían. Y apuntaban contra “un sector minoritario del Movimiento Derecho al Futuro que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo”.

En el medio, aparecen versiones como para decorar el panorama de crispación que se vive en el peronismo. Una de ellas da cuenta de que Kicillof habría intentado reunirse con Ishii en busca de canalizar la discusión pero que el ex intendente de José C. Paz, respaldado por el kirchnerismo, se habría negado a acudir a la cita.

Incluso se menciona que Ishii habría deslizado su intención de romper el bloque de Fuerza Patria en el caso de que no resultara electo como vice.

En definitiva, más allá de la cuestión interna que parece no tener respiro, imperó el peso de los números. Del bloque de senadores peronista de 24 miembros, Kicillof apenas cuenta con una tropa de 6. El resto son kirchneristas (15) y massistas (3) que juegan en tándem y articulan estrategias.

Esa mayoría no sólo catapultó a Ishii: dejó al ex ministro de Seguridad, Sergio Berni, como presidente del bloque oficialista. Ambos fueron, no hace tanto, aliados a Kicillof. Pero la dinámica de la interna peronista los volvió a acercar al Instituto Patria.

