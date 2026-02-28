Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |La fiscalía considera probada la materialidad ilícita y la autoría responsable

Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica

El hecho ocurrió en un departamento situado en la calle 47 y diag. 76, donde perdió la vida Rocío Alvarito. La postura de la defensa

Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica

Rocío Alvarito tenía 26 años. El novio continúa detenido / web

28 de Febrero de 2026 | 02:03
Edición impresa

Mientras la defensa de Marcos Ariel García sigue procurando su excarcelación, ahora con un planteo que llegó a la instancia de la Cámara Penal, el fiscal Álvaro Garganta acaba de requerirle la prisión preventiva, al entender probada la materialidad ilícita y la responsabilidad en la muerte de quien fuera su pareja, Rocío Alvarito (26).

En su resolución, el titular de la UFI 11 sostuvo: “Que en horas de la mañana del 29 de enero de 2026, en ocasión en que Rocío Aylen Alvarito se hallaba junto a su pareja del sexo masculino en el departamento 2° F en el que ambos convivían, sito en calle 47 N° 1371 esquina Diagonal 76 de La Plata, es que se inicia una fuerte discusión entre ambos”.

“Alvarito intenta retirarse del lugar y su pareja no se lo permitió, generando en ella una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física, pese a haberla colocado en esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”, agregó.

A entender de Garganta, esa maniobra es reprochable con una acusación por “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada” en concurso real entre sí, de acuerdo a lo normado por el artículo 106 párrafos 1° y 3°, 142 inc. 1° y 55 del Código Penal”.

En paralelo, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón entienden que hay elementos para que García pueda continuar el proceso fuera de la cárcel.

Insisten en el aporte de distintos testimonios ya volcados en el expediente, que habrían dado cuenta de que la víctima atravesaba una situación psíquica compleja, y hasta de algunas anotaciones que acreditarían esos extremos, con aparentes mensajes de despedida dedicados a sus familiares directos.

Sin embargo, del lado de la víctima, al margen de la postura fiscal, que mostró contrario criterio al enarbolado por los defensores, hablan de una agresión directa vinculada en cuestiones de género.

Cabe recordar que por este caso ya hubo marchas y múltiples manifestaciones a través de las redes sociales.

 

