Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol

En tiempo de descuento para las próximas celebraciones nocturnas del “Último Primer Día” (UPD), desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se pidió un abordaje especial en el ámbito educativo con respecto al consumo de alcohol.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, alertó sobre una “falsa creencia” entre los jóvenes: según el último relevamiento del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, más del 40% de los encuestados considera al alcohol una sustancia “menos peligrosa” en relación a otras sustancias.

Para Martello, ahí está el corazón del problema. Por eso, propuso que el UPD deje de abordarse como un conflicto de conducta de último año para transformarse en un proyecto pedagógico integral que involucre a toda la comunidad educativa desde el ingreso a la secundaria.

Argumentó en ese sentido, que entre las sustancias de consumo problemático el alcohol ostenta la prevalencia de vida más alta (84,7%) y una edad de inicio cada vez más temprana.

“El problema no es un festejo puntual, sino la naturalización del consumo en nuestras propias casas y círculos sociales”, explicó Martello. “Nuestros datos muestran que el 71% de los chicos empezó a beber antes de los 15 años, y hay un 12% que lo hizo incluso antes de los 12, en plena niñez. El UPD es la punta de un iceberg que se viene congelando mucho antes de que lleguen al último año”.

La propuesta del Observatorio, que se enmarca en la campaña “Alcohol ≠ Diversión” —que se realiza por sexto año consecutivo—, apunta a un cambio estructural: integrar la prevención de forma transversal en toda la currícula escolar y en los institutos de formación docente, desde el primer día de ingreso al sistema.