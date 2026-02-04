Salvador Fuster, juvenil de Gimnasia, fue convocado otra vez a la Selección Sub 17

Salvador Fuster es una de las grandes promesas que tiene Gimnasia en sus divisiones juveniles. Y en las últimas horas, recibió un llamado desde Ezeiza para ser convocado nuevamente a la Selección argentina Sub 17 que dirige Diego Placente.

No será la primera vez que la “joya” mens sana haya sido citado para trabajar en el predio Lionel Andrés Messi con el equipo nacional juvenil para formar parte del Torneo Jóvenes Promesas, que se desarrollará próximamente en la provincia de Córdoba.

Salvador Fuster nació en la ciudad de Urdampilleta, en la provincia de Buenos Aires, se desempeña como lateral izquierdo y está considerado como una de las promesas de Gimnasia.

El Torneo Sudamericano de la categoría es el próximo objetico del Sub 17, por el cual, el grupo viene trabajando desde hace algunos días en el predio que la AFA posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, con la presencia del juvenil mens sana.

Desde el 9 de este mes, Fuster será parte del certamen de jerarquía internacional que reunirá a distitnas Selecciones Nacionales y clubes de primer nivel.

La competencia, de la que tomará parte el Sub 17 argentino, se desarrollará del 9 y el 14 del corriente mes, con encuentros programados en el Estadio La Boutique y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

Del mismo actuarán Argentina, Talleres, Chile, Venezuela, Perú, Athletico Paranaense, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Uruguay, de acuerdo a lo que se informó.

Según el sistema de disputa del torneo, cada uno de los equipos disputará cinco partidos, cuatro de ellos en la fase de grupos (incluido un cruce interzonal) y un encuetro final que definirá la posición definitiva en el torneo.

Las diferentes finales enfrentarán a los equipos, de acuerdo a su ubicación en cada grupo, con cruces que definirán desde el campeón hasta el noveno puesto. Una nueva oportunidad para que el defensor de Gimnasia continúe sumando rodaje futbolíostico.