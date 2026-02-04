Un violento accidente de tránsito generó conmoción este miércoles en la localidad de Los Hornos, donde un choque entre dos vehículos terminó con un auto volcado y apoyado sobre una camioneta. El hecho ocurrió en la intersección de calle 161 y 60, una zona de circulación frecuente.

Por motivos que aún son materia de investigación, los rodados colisionaron con fuerza y, producto del impacto, uno de los vehículos terminó dado vuelta, quedando literalmente encima del otro, una escena que llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar.

En tanto, según se pudo averiguar en la zona, los vehículos serían una camioneta 4x4 marca Chevrolet modelo S10 y un furgón marca Peugeot modelo Partner, ambos de color gris.

"Una camioneta terminó arriba de otra camioneta, es increíble como quedaron los vehículos. A la gente mayor la estaba atendiendo el SAME. Es una locura lo fuerte que manejan, ya hubo decenas de accidentes de tránsito en esa esquina. Nose porque no ponen semáforos o cortan el pasto alto que no deja ver sobre la avenida 161 a 60", dijo un testigo que justo pasaba con su automóvil en exclusiva a EL DÍA.

Hasta el sitio acudieron efectivos policiales y personal del SAME, que trabajaron para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito, el cual se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos. Testigos señalaron que el impacto fue “muy fuerte” y que el vuelco se produjo en cuestión de segundos.

Si bien no trascendieron oficialmente detalles sobre la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones, las personas involucradas fueron atendidas en el lugar como medida preventiva y derivadas hasta el hospital más cercano.

Por último, las autoridades intentan establecer cómo se produjo la colisión y no descartan ninguna hipótesis. En tanto, vecinos de la zona volvieron a reclamar mayores medidas de seguridad vial, al advertir que ese cruce suele ser escenario de maniobras peligrosas y accidentes.