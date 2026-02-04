VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
La Provincia reveló la pérdida millonaria en enero por el desplome de la coparticipación
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Finalmente se cayó la reunión de gobernadores que iba a tener lugar hoy en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La noticia fue bien recibida por los libertarios ya que era tomada como una amenaza a sus pretensiones de avanzar con la reforma laboral que comenzará a tratarse la próxima semana en el Congreso Nacional..
Desde el oficialismo aseguraron a que el encuentro de los gobernadores quedó desarticulado por la “gestión directa” de Diego Santilli, que jugó fuerte en los últimos días con promesas de reparto de fondos a las provincias. Es así que el "Colo" llegó a reunirse con Sergio Zillioto (La Pampa), viajó a Corrientes para dialogar con el gobernador Juan Pablo Valdés; también estuvo en Chubut para verse con Ignacio “Nacho” Torres y con Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Mientras que cerró reuniones con los mandatarios Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, y Osvaldo Jaldo, gobernadores de Salta, Catamarca, y Tucumán, respectivamente.
En ese marco, este mediodía se reúne en la Casa Rosada la mesa política que integra el selecto grupo designado por el presidente Javier Milei para encarar las negociaciones legislativas, con el eje puesto en la reforma laboral
Aún persistían los debates en torno a una parte importante del articulado del proyecto diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), en particular en el capítulo tributario que contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades.
Este punto es fuertemente resistido por algunos gobernadores, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias por lo que contraponen su eliminación o un esquema de compensación.
Ante ese escenario convergen posturas contrapuestas en la reducida mesa que este mediodía se dará cita en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicado en el Ministerio del Interior.
LE PUEDE INTERESAR
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Por un lado, figuran los alfiles negociadores como la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes se muestran abiertos a consensuar posturas e introducir cambios durante la sesión, e incluso ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, no descartan dejar afuera la demanda.
Por el otro, la resistencia del ala dura liderada por Luis Caputo, que encuentra en el asesor presidencial, Santiago Caputo, su principal aliado en el rechazo a ceder puntos claves. “Si hay modificaciones son cosméticas”, expresó ante esta agencia una importante fuente.
Este mediodía, además de definir con mayor exactitud las fechas del cronograma electoral deberán aunar esfuerzos en la conquista de las voluntades necesarias que les permitan sancionar la tan debatida ley junto al extenso temario previsto para este febrero que incluye la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil.
De esta forma, se reunirán en la planta baja de Casa Rosada Manuel Adorni; Patricia Bullrich; Martín Menem; Santiago Caputo; Diego Santilli; Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Podría participar de esta edición, Karina Milei.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí