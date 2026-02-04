Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política

Finalmente se cayó la reunión de gobernadores que iba a tener lugar hoy en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La noticia fue bien recibida por los libertarios ya que era tomada como una amenaza a sus pretensiones de avanzar con la reforma laboral que comenzará a tratarse la próxima semana en el Congreso Nacional..

Desde el oficialismo aseguraron a que el encuentro de los gobernadores quedó desarticulado por la “gestión directa” de Diego Santilli, que jugó fuerte en los últimos días con promesas de reparto de fondos a las provincias. Es así que el "Colo" llegó a reunirse con Sergio Zillioto (La Pampa), viajó a Corrientes para dialogar con el gobernador Juan Pablo Valdés; también estuvo en Chubut para verse con Ignacio “Nacho” Torres y con Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Mientras que cerró reuniones con los mandatarios Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, y Osvaldo Jaldo, gobernadores de Salta, Catamarca, y Tucumán, respectivamente.

En ese marco, este mediodía se reúne en la Casa Rosada la mesa política que integra el selecto grupo designado por el presidente Javier Milei para encarar las negociaciones legislativas, con el eje puesto en la reforma laboral

Aún persistían los debates en torno a una parte importante del articulado del proyecto diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), en particular en el capítulo tributario que contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades.

Este punto es fuertemente resistido por algunos gobernadores, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias por lo que contraponen su eliminación o un esquema de compensación.

Ante ese escenario convergen posturas contrapuestas en la reducida mesa que este mediodía se dará cita en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicado en el Ministerio del Interior.

Por un lado, figuran los alfiles negociadores como la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes se muestran abiertos a consensuar posturas e introducir cambios durante la sesión, e incluso ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, no descartan dejar afuera la demanda.

Por el otro, la resistencia del ala dura liderada por Luis Caputo, que encuentra en el asesor presidencial, Santiago Caputo, su principal aliado en el rechazo a ceder puntos claves. “Si hay modificaciones son cosméticas”, expresó ante esta agencia una importante fuente.

Este mediodía, además de definir con mayor exactitud las fechas del cronograma electoral deberán aunar esfuerzos en la conquista de las voluntades necesarias que les permitan sancionar la tan debatida ley junto al extenso temario previsto para este febrero que incluye la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil.

De esta forma, se reunirán en la planta baja de Casa Rosada Manuel Adorni; Patricia Bullrich; Martín Menem; Santiago Caputo; Diego Santilli; Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Podría participar de esta edición, Karina Milei.