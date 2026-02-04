Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a la Argentina y toman fuerza los rumores de casamiento

4 de Febrero de 2026 | 19:19

Después del escándalo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el futbolista planea volver al país como acompañante de su novia, Eugenia “La China” Suárez. Guido Záffora contó en DDM que el delantero del Galatasaray definiría en las próximas horas la fecha de su regreso al país. 

La pareja estaría viajando en los próximos días con destino a Buenos Aires, con el fin de promocionar el estreno de la segunda parte de En el barro: “La China Suárez está en un gran momento profesional. Ella, antes de irse a vivir a Turquía, dejó filmadas muchas series como La Chica del fuego y también En el barro”.

“En En el barro, la segunda parte que se estrena ahora en el mes de febrero, va a haber un junket de prensa donde la China Suárez fue convocada por Netflix y por Sebastián Ortega. La China va a venir a la Argentina a presentar En el barro porque es la protagonista”, aseguró. 

La serie de Netflix tiene fecha de estreno para el próximo 13 de febrero de 2026 y, según trascendió, la China interpretará a una prostituta VIP que llega al penal y formará una alianza estratégica con "La Borges".

¿Se casan?

La pareja tendría planes de casamiento para este año y se daría en Argentina. En La Mañana con Moria, la información fue dada por el periodista Facundo Ventura, donde detalló cuándo podría concretarse el paso formal y en qué lugar se realizaría la ceremonia. De acuerdo con lo explicado al aire, el avance del divorcio de Icardi en Italia sería el punto que habilitaría legalmente un nuevo matrimonio.

Al tratarse de un divorcio vincular, una vez que salga la sentencia el futbolista quedaría en condiciones de volver a casarse, según esa misma fuente, él estaría confiado en que la resolución será favorable y por eso ya estaría organizando una propuesta especial. El panelista también indicó que la idea sería celebrar la boda en Argentina, lo que permitiría un festejo cercano a su entorno afectivo, aunque se trata de datos surgidos en el programa y no de un anuncio oficial de la pareja.

