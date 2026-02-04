Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios

Desde mañana habrá propuestas en diferentes puntos de la Ciudad impulsadas por organizaciones sociales, culturales y vecinos.

La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
4 de Febrero de 2026 | 13:29

Escuchar esta nota

Mañana comienzan los carnavales barriales en La Plata, una celebración popular que se desarrollará en distintas localidades platenses y se extenderá hasta el mes de marzo. Las propuestas son impulsadas por organizaciones sociales, culturales, colectivos barriales y vecinos.

Hasta el momento, 71 carnavales ya se encuentran anotados en el Registro de Carnavales Barriales, cuya inscripción continuará abierta hasta el 7 de febrero. Se espera que los festejos convoquen a más de 35 mil personas, consolidando estas propuestas como espacios de encuentro, expresión cultural y participación comunitaria.

Los primeros días de festejos tendrán lugar en Lisandro Olmos, El Peligro, Abasto, Melchor Romero y Tolosa. Cabe destacar que estas actividades son iniciativas autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, que año a año sostienen esta tradición con identidad local.

Entre las distintas propuestas, los vecinos también podrán disfrutar del ya histórico festejo en el barrio Meridiano V, uno de los carnavales más tradicionales y representativos de la capital bonaerense.

EL CRONOGRAMA DE LOS PRIMEROS FESTEJOS

Este es el cronograma de los festejos que comienzan este jueves:

JUEVES 5 DE FEBRERO
LISANDRO OLMOS: La Tranquera – 15:00 HS – 203 e/ 36 y 37
LISANDRO OLMOS: Quinta Ramos – 17:00 HS – Ruta 36 Km 72
EL PELIGRO: Buen Gusto – 17:00 HS – Ruta 36 Km 42 y medio

VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción

VIDEO. De Rappi a Pedido Ya, las cifras del delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros

VIERNES 6 DE FEBRERO
ABASTO: Los Pimpollos – 20:00 HS -  211 e/ 522 y 523

SÁBADO 7 DE FEBRERO
MELCHOR ROMERO: Los Terribles de Malvinas (caminata murguera) – 18:00 HS - 35 y 149

DOMINGO 8 DE FEBRERO
TOLOSA: Carnaval de Bolivia 2026 – 12:00 HS - 20 y 525 (Plaza Nuestra Señora de Copacabana)

