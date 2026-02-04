Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”

Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
4 de Febrero de 2026 | 16:47

El fenómeno Javier Milei trasciende fronteras y suma un nuevo e inesperado capítulo: Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones, habría manifestado su deseo por conocer al mandatario.

Según se supo, la primicia fue revelada por la periodista Cristina Pérez durante su ciclo en LN+, quien detalló que el político ya está al tanto del interés del músico y entusiasmado por la idea de conocer a uno de sus grandes ídolos. 

“Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo. Mick Jagger”, reveló la periodista. 

Según detalló, Jagger quiere conocer al mandatario en Londres, luego de que un importante empresario haya hecho el contacto: “Lo que me están diciendo es que, cuando le cuentan esto a Milei, dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”. “Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y dijo: 'Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea'”, cerró.

 

