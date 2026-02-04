VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes

El drama de los balcones deteriorados en La Plata se volvió una preocupación de todos los días. Luego del derrumbe ocurrido el lunes por la noche en Barrio Norte, ahora se conoció una denuncia en modo de alerta en relación a un edificio de la esquina de 4 y 49, en pleno centro de la Ciudad. En este caso no se trata de un solo balcón, sino de varios. Es por eso que los vecinos piden medidas urgentes antes de tener que lamentar una desgracia. La problemática, que hasta hace un tiempo parecía ser una cuestión de inmuebles históricos, atañe otra vez a propiedades que no se enmarcan en la categoría de propiedades antiguas.

"Este edificio corre el mismo destino que lo ocurrido en Barrio Norte", alertó un vecino de la esquina céntrica al aludir al balcón que se desmoronó por completo esta semana en 38 entre 2 y 3, provocando un susto mayúsculo en esta cuadra, tal como informó EL DIA.

Si uno se posa en la esquina de 4 y 49 y mira hacia arriba, puede observarse una serie de estructuras que, a simple vista, parecen carcomidas. Esa imagen se debe, según explicaron denunciantes, a que "ya hubo caída de mampostería". Por una cuestión del azar hasta el momento nadie resultó herido, señalaron. Sin embargo, advirtieron que "no hay que esperar una desgracia para que se haga algo".

"Eso puede pasar porque están destruido", alertaron residentes de la zona. "El consorcio, la Municipalidad y cualquier otro actor involucrado con el control edilicio, deben actuar", reclamaron.

"El desprendimiento está a la vista"

En la misma línea de reclamo, un comerciante que tiene su local en la planta baja del edificio dijo que este "está deteriorado, no hay mantenimiento y han caído pedazos". "No pasó nada, pero puede pasar. No hay que esperar, por aquí pasan niños, gente mayor, puede ocurrir una desgracia", añadió. "El desprendimiento está a la vista, no es un dibujo", afirmó.

"Al no haber mantenimiento pasa esto. Caen pedacitos o pedazos. Hay mucho para arreglar", testimonió.

Factores que aceleran el deterioro

Se trata de un edificio de muchos años pero que no se encuentra en el lote de las propiedades históricas o antiguas. Lo ocurrido en Barrio Norte, por caso, fue en una estructura erigida hace poco más de diez años.

Para el Colegio de Arquitectos, debe darse un debate sobre una nueva ordenanza y la aplicación de controles periódicos sobre las construcciones.

Acerca de la rotura exterior en los edificios de La Plata, algunos especialistas combinan múltiples factores que van desde la falta de mantenimiento crónico hasta un factor ambiental acelerante: el clima extremo.

Al respecto sostienen que la exposición prolongada a la radiación solar y las altas temperase ven como un catalizador de daños en estructuras que ya presentan deficiencias.

Desde la firma Mapei, fabricante de químicos para la construcción, explicaron que el calor extremo genera movimientos térmicos en los materiales. Si estos no están acompañados por sistemas elásticos (como selladores o pinturas adecuadas), la estructura “tira” y termina rompiéndose.

“Son fallas silenciosas que aparecen sin aviso: el material deja de acompañar el movimiento de la superficie y surgen las fisuras, desprendimientos y filtraciones”, se señaló.

A esto se suma una mirada hacia lo que ocurre bajo nuestros pies. Un experto platense en conservación consultado por este diario subrayó que el calor persistente seca las napas freáticas, provocando que la tierra se contraiga y se mueva. Este movimiento del suelo se traslada a los cimientos, afectando la estabilidad de las paredes y, por decantación, de los elementos salientes como balcones y cornisas.

El peligro de los balcones de edificios antiguos

La semana pasada la Ciudad volvió a estar en vilo por la caída de mampostería de edificios antiguos. El viernes, se vivió un hecho sumamente riesgoso en torno a una histórica propiedad de 7 entre 46 y 47, de donde cayeron grandes pedazos de material. En esa ocasión un vecino que había descendido de un micro en pleno horario pico recibió un impacto en el hombro. Si bien sólo sufrió raspones y un golpe leve, las consecuencias pudieron haber sido mucho mayor dado los pesados trozos de material que estallaron contra el piso.

Días antes, el martes, se denunció la caída de una vasta cantidad de mampostería de un inmueble de 60 entre 1 y 115. Asustado por ese panorama, un hombre del barrio expresó que "casi me mata", ya que había pasado por el lugar unos minutos antes. Al respecto sostuvo que no era la primera vez que encontraba trozos de pared en el piso y reclamó medidas urgentes por parte de las autoridades competentes a fin de “evitar una desgracia".

Una problemática que crece

La problemática no es nueva, pero su frecuencia se ha acelerado. En las últimas dos décadas se han contabilizado al menos diez casos de gravedad.

Entre los más dramáticos se recuerda el incidente de noviembre de 2024 en la zona de la estación de trenes, donde un taxista resultó seriamente herido al ser golpeado por restos de mampostería. También el desplome en 6 y 54 en 2020 que hirió a una mujer, o la pérdida de ornamentación en el Teatro Coliseo Podestá ese mismo año.