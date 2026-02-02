Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla

Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
4 de Febrero de 2026 | 16:07

Escuchar esta nota

La investigación por el fallecimiento de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrido en octubre de 2020 en La Plata, está cerca de su resolución tras una audiencia determinante realizada este miércoles en el fuero Penal de la ciudad. 

Como ocurriera en la audiencia del pasado lunes, el eje de la audiencia fue el análisis de un posible acuerdo de juicio abreviado, una herramienta prevista por la legislación penal bonaerense que habilita el cierre del proceso sin llegar a un debate oral, siempre que exista conformidad entre la fiscalía, las defensas y los imputados respecto de los hechos investigados y la sanción a aplicar.

Finalmente, será el 20 de febrero la fecha en la que se dará a conocer la sentencia.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal planteó una pena de cinco años de prisión junto a seis años de inhabilitación para ocupar funciones públicas, en el marco de una acusación por homicidio culposo agravado y falsificación de instrumento público. Los imputados son los efectivos policiales Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez, quienes permanecen detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde hace más de tres años.

LEA TAMBIÉN

“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave

La propuesta fue promovida por los abogados defensores y contó con la aceptación de los familiares de la víctima, representados por el letrado Fabián Améndola. Según trascendió, la decisión estuvo motivada por la intención de evitar una mayor dilación en una causa que acumula más de cinco años de trámite judicial.

El expediente avanzó tras la incorporación de distintas pruebas reunidas durante la instrucción, en paralelo a los reclamos sostenidos por allegados a Costilla y organizaciones sociales que acompañaron el pedido de esclarecimiento desde los primeros momentos del caso. En ese recorrido, la calificación legal fue modificada y quedó encuadrada como homicidio culposo.

Con el acuerdo bajo análisis, la causa se encamina ahora a su definición final, a la espera de la resolución judicial que determine si se homologa lo pactado y se da por concluido el proceso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Estatales bonaerenses, a la expectativa: se reabre la negociación entre los gremios y la Provincia

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Últimas noticias de Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores

VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta

Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata

Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Espectáculos
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
La Ciudad
Adiós a Tomy, el histórico chimpancé del Bioparque que vio crecer a generaciones de platenses
Estatales bonaerenses, a la expectativa: se reabre la negociación entre los gremios y la Provincia
Un peligro para el peatón en el centro platense
El ranking de la burocracia municipal: ¿qué puesto ocupa La Plata?
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
Información General
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Presentaron el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Deportes
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque
¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla