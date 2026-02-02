Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla

El paro de trenes que afectará a La Plata: a qué hora arranca la medida de fuerza
La investigación por el fallecimiento de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrido en octubre de 2020 en La Plata, está cerca de su resolución tras una audiencia determinante realizada este miércoles en el fuero Penal de la ciudad.
Como ocurriera en la audiencia del pasado lunes, el eje de la audiencia fue el análisis de un posible acuerdo de juicio abreviado, una herramienta prevista por la legislación penal bonaerense que habilita el cierre del proceso sin llegar a un debate oral, siempre que exista conformidad entre la fiscalía, las defensas y los imputados respecto de los hechos investigados y la sanción a aplicar.
Finalmente, será el 20 de febrero la fecha en la que se dará a conocer la sentencia.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal planteó una pena de cinco años de prisión junto a seis años de inhabilitación para ocupar funciones públicas, en el marco de una acusación por homicidio culposo agravado y falsificación de instrumento público. Los imputados son los efectivos policiales Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez, quienes permanecen detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde hace más de tres años.
La propuesta fue promovida por los abogados defensores y contó con la aceptación de los familiares de la víctima, representados por el letrado Fabián Améndola. Según trascendió, la decisión estuvo motivada por la intención de evitar una mayor dilación en una causa que acumula más de cinco años de trámite judicial.
El expediente avanzó tras la incorporación de distintas pruebas reunidas durante la instrucción, en paralelo a los reclamos sostenidos por allegados a Costilla y organizaciones sociales que acompañaron el pedido de esclarecimiento desde los primeros momentos del caso. En ese recorrido, la calificación legal fue modificada y quedó encuadrada como homicidio culposo.
Con el acuerdo bajo análisis, la causa se encamina ahora a su definición final, a la espera de la resolución judicial que determine si se homologa lo pactado y se da por concluido el proceso.
