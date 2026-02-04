La odisea de volver a La Plata sin quedar varado en el intento: “Desespera”

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
Regresar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata durante la noche se volvió un problema recurrente para decenas de personas, que advierten por frecuencias reducidas, demoras prolongadas y ausencia total de servicios en la madrugada.
Actualmente, las opciones para unir ambas ciudades son las líneas de colectivos 195 (Costera) y 129 (Misión Buenos Aires) y el Tren Roca, cuya última formación en los días hábiles parte desde Plaza Constitución a las 21.19. Después de las 22 hs, los micros reducen aún más su circulación y entre la 1 y las 6 de la mañana no hay servicio, lo que deja a muchos pasajeros sin alternativas.
“La odisea de volver de CABA. Cada verano se repite la historia, nada se aprende. Intentar llegar a horario de regreso a casa es imposible. Disminuyen la frecuencia de un colectivo que transporta a cientos de personas durante todo el año”, expresó un usuario que utiliza habitualmente la línea 195.
La situación provoca largas esperas en terminales como Retiro y Constitución, y afecta especialmente a trabajadores y estudiantes que deben recurrir a traslados pagos o modificar sus rutinas. Usuarios reclaman que se restablezcan frecuencias nocturnas mínimas que permitan garantizar el regreso a La Plata y eviten que el viaje de vuelta se convierta, noche tras noche, en una odisea.
