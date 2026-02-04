La odisea de volver a La Plata sin quedar varado en el intento: “Desespera”

Regresar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata durante la noche se volvió un problema recurrente para decenas de personas, que advierten por frecuencias reducidas, demoras prolongadas y ausencia total de servicios en la madrugada.

Actualmente, las opciones para unir ambas ciudades son las líneas de colectivos 195 (Costera) y 129 (Misión Buenos Aires) y el Tren Roca, cuya última formación en los días hábiles parte desde Plaza Constitución a las 21.19. Después de las 22 hs, los micros reducen aún más su circulación y entre la 1 y las 6 de la mañana no hay servicio, lo que deja a muchos pasajeros sin alternativas.

“La odisea de volver de CABA. Cada verano se repite la historia, nada se aprende. Intentar llegar a horario de regreso a casa es imposible. Disminuyen la frecuencia de un colectivo que transporta a cientos de personas durante todo el año”, expresó un usuario que utiliza habitualmente la línea 195.

La situación provoca largas esperas en terminales como Retiro y Constitución, y afecta especialmente a trabajadores y estudiantes que deben recurrir a traslados pagos o modificar sus rutinas. Usuarios reclaman que se restablezcan frecuencias nocturnas mínimas que permitan garantizar el regreso a La Plata y eviten que el viaje de vuelta se convierta, noche tras noche, en una odisea.