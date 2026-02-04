Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Edad de imputabilidad: hay fecha para el debate en Diputados y acuerdo para que sea "14 años"

4 de Febrero de 2026 | 21:08

Escuchar esta nota

La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.

Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.

“No hay un acuerdo general, pero sí por lo menos del 70% de los bloques”, señaló un legislador aliado, respecto de la posibilidad de sesionar la semana que viene. La intención original era poder constituir las comisiones antes del viernes, pero finalmente se puso como fecha el martes que viene. Para ello, cada espacio tiene que postular a los miembros que corresponda.

Leé también: Reforma laboral: pese a los reclamos de los gobernadores, la Casa Rosada no tocará Ganancias y busca votos

Se resolvió conformar 4 comisiones: Justicia penal; Familia y minoridad; Presupuesto; y Legislación penal. Se haría el martes y al día siguiente sesionarían en comisión para terminar de definir el dictamen, ya sea uno nuevo o la ratificación del firmado el año pasado.

Además de Menem participaron el secretario parlamentario Adrián Pagan y Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici (LLA); Germán Martínez (UxP); Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Cristian Ritondo (PRO); Alberto Arrúa (Innovación Federal); Pamela Verasay (UCR); Miryam Breman, Romina del Pla (FIT); Miguel Angel Pichetto, Nicolás Massot (Encuentro Federal); Oscar Zago (MID); Claudio Alvarez (País Federal); Nancy Picón Martinez (Producción y Trabajo); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

“La reunión fue ver principalmente el cronograma de posibles sesiones en el marco de las extraordinarias. Ellos quieren empezar por el tema penal juvenil y a mi entender es correcto, lo venimos discutiendo hace 15 años”, afirmó Karina Banfi. Y remarcó: “En la medida que se respete el dictamen que sacamos el año pasado, estaríamos en condiciones de tratarlo la semana que viene o la otra”.

En cuanto al debate sobre el dictamen, un sector de los legisladores afirma que hay que ratificar el dictamen firmado el año pasado, por lo que la conformación de las comisiones será crucial para dar ese paso.

Banfi pidió también en esa reunión que el oficialismo explique por qué no envían la documentación para discutir el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. “Eso tiene que ser prioridad en las extraordinarias”, señaló la legisladora. Además, ratificó que el martes quedarán conformadas las comisiones.

Respecto de la reforma laboral, el debate fue más profundo y en principio no hay acuerdo para tratar el proyecto en la misma sesión en la que se debatirá el régimen penal juvenil. La mayoría de los legisladores sostienen que los tiempos dependen de “lo que llegue del Senado”, que discutirá la iniciativa en la Cámara el próximo miércoles.

“El tiempo que se tomen ellos con laboral y glaciares, luego nos lo vamos a tomar nosotros y se verá si llegamos a tratarlo ahora o en ordinarias”, señaló a este medio una referente de la oposición.

El debate sobre la edad punible

“Hubo bastantes voluntades para traer la propuesta en labor parlamentaria, en especial el apartado presupuestario, que era lo único que quedó en el tintero cuando se firmó el dictamen el año pasado”, explicó Oscar Zago.

“Si todo sale bien, podríamos sesionar el jueves 12 la ley penal juvenil, si hay voluntades”, indicó el jefe del bloque del MID. “No haría falta pasarlo por comisión de nuevo porque no hay nada que cambie”, indicó otro referente opositor.

Sucede que el dictamen firmado en la comisión y que incluso es de la diputada Laur Rodríguez Machado, que hoy pertenece a LLA porque se fue del PRO, señala que la baja en la edad de imputabilidad debe ser a los 14. “Es una postura algo diferente de la que hoy tiene el oficialismo y seguro la van a corregir”, apuntó uno de los firmantes de aquel proyecto.

En los últimos días, distintos referentes del oficialismo señalaron que debería bajarse la edad a 13 años. “Por consenso de mayoría será 14, nadie habló de menos. Es lo que dice el dictamen”, sentenció Banfi.

La postura del Gobierno

La iniciativa apunta a reemplazar el marco legal vigente desde 1980 y a crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. El punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad: el texto impulsado por Nación propone bajarla a los 13 años, aunque el último dictamen de mayoría alcanzado en comisiones durante 2025 había fijado el piso en 14, tras negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Mientras que en un sector de la Casa Rosada aseguran que la edad de imputabilidad “debe estar abajo de los 13″, en otro espacio interno mantienen la postura de que negociarán con la oposición para acercar posiciones y lograr los votos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó incluso que “debería ser de 12 años“.

En Balcarce 50 aseguran que el proyecto fue trabajado con jueces y fiscales y que busca poner en discusión el funcionamiento del sistema actual con propuestas como penas alternativas, control judicial y dispositivos específicos para evitar que adolescentes imputados queden en libertad sin seguimiento.
 

