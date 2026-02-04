Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado hoy por el régimen chavista.

Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en ese país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

Por otro ladoe, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó hoy librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.

la resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.

El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.