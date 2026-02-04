Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela

La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
VIDEO.- Las cifras de los que se dedican al delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado hoy por el régimen chavista.
Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.
La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en ese país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.
La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.
La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.
Por otro ladoe, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó hoy librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.
LE PUEDE INTERESAR
En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
la resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.
El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí