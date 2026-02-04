Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela

Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela
4 de Febrero de 2026 | 19:04

Escuchar esta nota

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado hoy por el régimen chavista.

Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en ese país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

Por otro ladoe, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó hoy librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.

LE PUEDE INTERESAR

En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias en Provincia, a la expectativa: también convocaron a los docentes y se reabre la negociación

la  resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.

El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Paritarias en Provincia, a la expectativa: también convocaron a los docentes y se reabre la negociación

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
Últimas noticias de Política y Economía

En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

Paritarias en Provincia, a la expectativa: también convocaron a los docentes y se reabre la negociación

"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación

Se levantó el paro de trenes previsto para el jueves
Información General
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Presentaron el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
Estafas en vacaciones: guía legal y preventiva para el viajero argentino
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Deportes
Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque
¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
Espectáculos
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Denuncian “abandono y basura en las veredas” en una zona de San Carlos
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
Policiales
La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla