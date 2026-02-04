Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

4 de Febrero de 2026 | 09:17

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo correspondiente a las expulsiones registradas en la fecha pasada, con sanciones que involucran a jugadores de Gimnasia y Estudiantes de La Plata. Las resoluciones impactan parcialmente para la fecha 4 aunque podría interferir hasta en el clásico (de la 5).

En el caso de Gimnasia, todavía no se definió la cantidad de fechas de suspensión para Manuel Panaro ni para Jorge de Asís, quienes fueron expulsados en el encuentro frente a River Plate. Sin embargo, ambos quedaron suspendidos de manera provisional y no podrán estar presentes en la próxima fecha, cuando el Lobo visite a Barracas Central.

Según el fallo oficial, tanto Panaro como De Asís fueron autorizados a presentar su defensa por escrito dentro de los plazos reglamentarios, en el marco de los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario. Hasta que se expida una resolución definitiva, continuarán inhabilitados para competir en partidos oficiales.

Por su parte, Estudiantes recibió la confirmación de una sanción de una fecha para Santiago Núñez, expulsado en el partido ante Defensa y Justicia por doble amonestación. De esta manera, el defensor no podrá ser tenido en cuenta para el encuentro del lunes frente a Deportivo Riestra.

