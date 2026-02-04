Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
El reciente acuerdo para que Flybondi y OCA se conviertan en nuevos patrocinadores en la camiseta de Gimnasia abrió interrogantes sobre el trasfondo político, empresarial y deportivo de la operación, en un contexto marcado por el debate sobre el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino. Según informó La Nación, el convenio fue impulsado por el empresario Leonardo Scatturice, con vínculos estrechos con el Gobierno de Javier Milei y creciente influencia en sectores estratégicos del Estado.
Scatturice, CEO del fondo de inversión COC Global Enterprise, lidera un conglomerado que administra alrededor de 50 sociedades y que en los últimos años expandió su presencia en áreas como la aviación, la logística y los servicios postales. Tras quedarse con el control de Flybondi y adquirir la compañía OCA, el empresario avanzó ahora sobre el negocio del fútbol, cerrando un acuerdo para que ambas firmas auspicien a Gimnasia -atraído por Federico Sturzenegger, hincha del club y ministro de Javier Milei, aunque otras fuentes niegan el nexo- por un monto total de 400.000 dólares, con un contrato vigente hasta febrero de 2027. OCA aportará 300.000 dólares y Flybondi otros 100.000, en un momento en el que el club atraviesa un proceso de reordenamiento financiero.
Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, sostiene públicamente que el modelo de asociaciones civiles está agotado y que la llegada de inversores privados podría sanear las finanzas de las instituciones, combatir la corrupción dirigencial y modernizar la industria del fútbol. En reiteradas declaraciones, el funcionario argumentó que las SAD permitirían ordenar las cuentas, transparentar los manejos económicos y garantizar el pago de obligaciones fiscales y previsionales que hoy muchos clubes eluden o postergan.
El vínculo entre Sturzenegger y Gimnasia, club del cual es hincha y socio, expuso las tensiones entre ese proyecto y la cultura institucional del fútbol argentino. Dirigentes de la entidad rechazaron de forma explícita cualquier avance hacia la privatización y cuestionaron la contradicción de que un socio intente modificar el estatuto de un club que eligió mantenerse como asociación civil sin fines de lucro. Desde la conducción tripera remarcan que los socios ya definieron el modelo de gestión y que la conversión en SAD implicaría una pérdida de identidad, autonomía y vida social para la institución.
Desde la conducción de Gimnasia, encabezada por Carlos Anacleto, aseguran que la negociación no implicó un desembarco directo del oficialismo nacional en la institución y que el acuerdo respondió a gestiones encabezadas por el vicepresidente Guillermo Ezequiel Ibáñez. Según las mismas fuentes citadas por La Nación, el club había explorado otras alternativas comerciales con empresas como Toyota y el Banco Supervielle, pero las tratativas no prosperaron. Finalmente, un allegado al grupo de Scatturice habría acercado a las partes para cerrar el contrato.
El trasfondo político aparece como un elemento inevitable en la lectura del acuerdo. Scatturice mantiene una relación cercana con figuras centrales del Gobierno, en especial con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Milei, y ha incrementado su peso en áreas como inteligencia, antilavado y organismos de control. Además, el empresario es señalado como un nexo con sectores conservadores de Estados Unidos y con referentes del entorno de Donald Trump. Su creciente influencia alimenta sospechas sobre una posible articulación entre intereses privados, el poder político y el futuro del fútbol argentino.
El caso se inscribe en un escenario más amplio, atravesado por la discusión sobre la implementación de las SAD, un modelo promovido por sectores cercanos al oficialismo y resistido por la Asociación del Fútbol Argentino. Mientras desde Gimnasia insisten en que el acuerdo con Flybondi y OCA es una oportunidad comercial para estabilizar las finanzas del club, la participación de Scatturice reaviva el debate sobre el avance del capital privado, la transparencia en los manejos dirigenciales y la eventual transformación estructural del fútbol nacional, en un momento de fuertes tensiones políticas y económicas, según consignó La Nación.
