Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo

El gremio La Fraternidad confirmó el paro de trenes de mañana, que afectará a los usuarios de La Plata que utilizan el ramal Roca. El titular del sindicato, Omar Maturano, afirmó que, desde que asumió el presidente Javier Milei, perdieron el 60 por ciento del poder de compra en el salario.

“Desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60 por ciento del salario de bolsillo. Desde marzo del 2025 nos adeudan el 18 por ciento. Queremos recuperarlo, nos ofrecen el 2 por ciento para diciembre y el 1,3 para enero y febrero y 1,2 para marzo. Nos parece insuficiente”, dijo Maturano.

A raíz de esto, La Fraternidad confirmó un paro de trenes para este jueves en cinco línea del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, Maturano dejó la puerta abierta al diálogo: “Si ellos acceden a lo que nosotros planteamos todo se puede suspender o postergar”.