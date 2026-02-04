Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Casi con resignación, los usuarios ya aceptan que los días de mucho calor pueden sufrir un corte de luz. Es una situación que se repite año tras año, muchos vecinos ya lo asumen como inevitable y despierta impotencia, sobre todo en días como ayer en el que la temperatura superó ampliamente los 30 grados.

Esta vez, como en tantas otras ocasiones, los que lo sufrieron esto en carne propia fueron 15.200 usuarios de Barrio Norte, La Loma Tolosa y Ringuelet quienes pasaron más de 12 horas sin luz y cuando todo parecía normalizarse, durante la tarde de ayer los sorprendió otro corte.

“Se cortó a las 20 del lunes y volvió recién a las 8 de la mañana del martes. A la tarde volvió a cortarse”

El malestar y las quejas derivaron en bronca. Se expresaba, al cierre de esta edición, en piquetes sobre la avenida 32. Había cortes de tránsito y fuego en las intersecciones con 13, 19 y 20.

Los dolores de cabeza con el servicio eléctrico comenzaron el lunes a la tarde noche. “Acá se cortó a las 20 horas del lunes y volvió recién a las 8 de la mañana del martes. 12 horas sin suministro”, contó Laura vecina de 16 entre 32 y 33 quien ayer cuando parecía que iba a poder desarrollar su día con normalidad a las 13.45 volvió a quedarse sin luz.

“Yo tengo un hijo con discapacidad y la noche del corte no pudimos dormir, hacía mucho calor, estaba todo transpirado”, se lamentó la vecina y remarcó: “Transpiró terriblemente. Fue un sufrimiento. Él durmió mal y yo la pasé mal, creo que con suerte dormí tres horas. No se puede estar así”.

El malestar se incrementa cuando llega la hora de pagar. “El mes pasado pagué $210.000 de luz, si el servicio anduviera bien vaya y pase, pero no. Es algo común en esta zona lamentablemente estamos acostumbrados”.

Durante toda la tarde de ayer, este diario recibió denuncias de vecinos enojados por los cortes de luz. Algunas de las direcciones afectadas fueron 33 entre 9 y 10; 33 y 13; 33 entre 19 y 20; 15 entre 33 y 34; 8 y 34; 29 entre 41 y 42; 45 y 23; 12 y 32; 41 y 18. Además el tramo de 529 que va desde 7 a 13 tampoco tuvo luz como los frentistas de 9 y 531; 531 entre 18 y 19; 527 y 28 y 525 y 21, entre otros.

“Están todos los vecinos indignados porque en esta zona dos por tres se sufre. Pasó algo similar el 30 de diciembre que estuvimos siete horas sin luz, desde Edelap se limitaron a decir que fue una falla del sistema y nada más”, agregó Laura quien contó que además del bienestar de su hijo, su preocupación era no perder comida: “No abrí la heladera para nada, menos el freezer que lo tengo completo. Ahora a rezar para que nada se ponga feo”.

Explicaciones que no convencen

A la costumbre de presumir que deben afrontar la ola de calor sin suministro eléctrico, se le suma también la falta de explicaciones. O al menos explicaciones que para los usuarios no son suficientes. “Cuando llamas te atiende una máquina, hace años que no hablo con una persona real cuando tengo que hacer un reclamo. Solo dicen que es una falla del sistema y no mucho más”, apuntó Laura.

No fue la única damnificada que hizo alusión a esto. Gisela, vecina de 12 y 528 que durante las 12 horas que duró el corte, jamás pudo comunicarse con alguien de la empresa. “La página de Edelap no permite hacer el reclamo y el teléfono parece que está desconectado, pasamos toda la noche sin luz”, reclamó.

En su casa el suministro también se cortó el lunes a la noche, “luego de 12 horas volvió y apenas dos horas después se volvió a cortar”, relató la vecina y se sinceró: “En mi caso estoy al borde del llanto, anoche no se pudo dormir. Soy mamá de tres nenes, me rompo toda para llegar a fin de mes y tener el freezer con comida y ahora voy a tener que tirar todo. Las perdidas económicas son muchas. A todos nos cuesta todo”.

Las casas de familia no son las únicas golpeadas, los comerciantes de la zona también se vieron perjudicados. Entre alimentos que pasaron horas enteras sin refrigeración y ya no podrán ser comercializados y sistemas electrónicos que si fallan no pueden generar transacciones, tuvieron que afrontar las últimas dos jornadas.

Con un paseo por el barrio, podía verse las persianas bajas en muchos lados y en otros los comerciantes completamente a oscuras intentando salvar el día. Franco, verdulero de 16 y 32 mantuvo sus puertas abiertas a pesar de haber pasado la mayor parte de la tarde sin luz. “El lunes si se cortó a la tardecita y recién volvió a la mañana. Después se volvió a cortar y volvió cerca de las 17 horas, las cosas que tengo en la heladera estuvieron toda la noche ahí. La balanza tiene batería pero se acaba, uno vende como puede”, contó y reveló que fue el tema del día en el barrio, todos los clientes que se acercaban a comprar comentaron sobre la falta de luz.

Al igual que su vecina no encuentra correlación entre el monto de las facturas y el servicio que brindan: “Acá por ejemplo, tuve seis meses el local cerrado, no venía nadie no se prendía una luz. A pesar de eso cada mes me llegaba una cuenta de 50 mil pesos y me decían que era para el mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué si después ante cualquier cosa te cortan?”.

Ante la bronca de los más de 15 mil usuarios que pasaron el día sin luz, desde Edelap explicaron que los cortes se dieron en “el contexto de la ola de calor que afectó a la Región” y sin dar más detalles llamaron a los vecinos a “realizar un uso responsable y eficiente de la energía durante los períodos de altas temperaturas”.

En tanto que desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) adelantaron a este diario que intimarán al “distribuidor a fin de evaluar las causas que motivaron los cortes”.