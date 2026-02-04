Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Carlos Melconian salió a responder las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había afirmado que nunca compra ropa en la Argentina por sus precios. El economista tomó distancia de esa postura y convirtió el tema en un nuevo foco de crítica hacia el Gobierno.
Consultado sobre dónde compra su propia indumentaria, Melconian respondió con ironía que elige según cómo le queda la ropa y no por su origen. Señaló que prioriza la calidad y el gusto personal antes que buscar ofertas en el exterior, en una clara alusión a los dichos del ministro. La frase de Caputo había generado malestar en sectores de la industria textil, que la interpretaron como un cuestionamiento general al mercado local.
Más allá de la anécdota, Melconian vinculó el episodio con lo que considera fallas recurrentes en la estrategia comunicacional oficial. A su entender, el Gobierno incurre en declaraciones innecesarias que abren frentes de conflicto propios. Planteó que la administración de Javier Milei comete errores evitables y que la falta de una oposición clara termina amplificando tensiones internas.
Las críticas se dieron en paralelo a la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, luego de que el Ejecutivo postergara la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación. El economista calificó la situación como un problema de comunicación más que técnico.
Sostuvo que el cambio de base del índice es un procedimiento estadístico habitual y que no implicaba, por sí mismo, un salto inflacionario. En su visión, la decisión oficial generó confusión innecesaria en el mercado y en la opinión pública.
Melconian insistió en que la actual política económica debe entenderse como un proceso de desinflación y no como un plan integral de estabilización. Consideró que la desaceleración puede continuar, aunque difícilmente lleve la inflación anual a un dígito en el corto plazo.
También defendió que los servicios aumenten por encima del promedio general debido al atraso acumulado y la persistencia de subsidios. Tras la salida de Lavagna, el Gobierno designó a Pedro Lines al frente del Indec y negó que la decisión tenga motivaciones políticas, al asegurar que busca preservar la comparabilidad de las series estadísticas.
