Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Fuertes críticas

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa
4 de Febrero de 2026 | 00:53
Edición impresa

Carlos Melconian salió a responder las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había afirmado que nunca compra ropa en la Argentina por sus precios. El economista tomó distancia de esa postura y convirtió el tema en un nuevo foco de crítica hacia el Gobierno.

Consultado sobre dónde compra su propia indumentaria, Melconian respondió con ironía que elige según cómo le queda la ropa y no por su origen. Señaló que prioriza la calidad y el gusto personal antes que buscar ofertas en el exterior, en una clara alusión a los dichos del ministro. La frase de Caputo había generado malestar en sectores de la industria textil, que la interpretaron como un cuestionamiento general al mercado local.

Más allá de la anécdota, Melconian vinculó el episodio con lo que considera fallas recurrentes en la estrategia comunicacional oficial. A su entender, el Gobierno incurre en declaraciones innecesarias que abren frentes de conflicto propios. Planteó que la administración de Javier Milei comete errores evitables y que la falta de una oposición clara termina amplificando tensiones internas.

La salida de Lavagna del Indec

Las críticas se dieron en paralelo a la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, luego de que el Ejecutivo postergara la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación. El economista calificó la situación como un problema de comunicación más que técnico.

Sostuvo que el cambio de base del índice es un procedimiento estadístico habitual y que no implicaba, por sí mismo, un salto inflacionario. En su visión, la decisión oficial generó confusión innecesaria en el mercado y en la opinión pública.

Melconian insistió en que la actual política económica debe entenderse como un proceso de desinflación y no como un plan integral de estabilización. Consideró que la desaceleración puede continuar, aunque difícilmente lleve la inflación anual a un dígito en el corto plazo.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street retrocedió afectada por las tecnológicas

LE PUEDE INTERESAR

La reforma laboral sumó apoyo del empresariado

También defendió que los servicios aumenten por encima del promedio general debido al atraso acumulado y la persistencia de subsidios. Tras la salida de Lavagna, el Gobierno designó a Pedro Lines al frente del Indec y negó que la decisión tenga motivaciones políticas, al asegurar que busca preservar la comparabilidad de las series estadísticas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
Últimas noticias de Política y Economía

Acciones en rojo: y volvió a subir el riesgo país

Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo

El dólar quebró su racha alcista y bajó a $1.465

AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Policiales
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata
Deportes
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti
Espectáculos
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla