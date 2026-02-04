La Selección Argentina, con sede definida para el Mundial 2026: en qué ciudad hará base la Albiceleste

Adiós a Tomy, el histórico chimpancé del Bioparque que vio crecer a generaciones de platenses
Hartos de los robos: vecinos de un barrio de La Plata, movilizados por seguridad y mejoras en el barrio
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
VIDEO.- Las cifras de los que se dedican al delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Selección argentina ya definió dónde hará base durante gran parte de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El seleccionado que dirige Lionel Scaloni tendrá como centro de operaciones a Kansas City, ciudad elegida luego de un detallado análisis logístico y deportivo.
La decisión fue tomada tras varios viajes de inspección encabezados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone y los responsables administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas.
Luego de un informe final, Kansas City se impuso por sobre otras opciones debido a su ubicación estratégica, la conectividad entre sedes y las comodidades disponibles para la delegación.
Ubicada en el Medio Oeste de los Estados Unidos, Kansas City se encuentra cerca del centro geográfico del país, en la confluencia de los ríos Misuri y Kansas. Fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853, la ciudad cuenta con una superficie total de 826,29 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 815 corresponden a tierra firme, un dato relevante a la hora de planificar traslados y entrenamientos.
Desde el punto de vista climático, la ciudad se ubica en una zona de transición entre el clima subtropical húmedo y el continental húmedo. Los veranos suelen ser calurosos y con altos niveles de humedad, producto de corrientes provenientes del Golfo de México, un factor que también fue evaluado por el cuerpo técnico en relación a la preparación física de los futbolistas.
Además, el área metropolitana de Kansas City representa una de las economías más importantes de la región, con una infraestructura hotelera y deportiva consolidada. Estas condiciones terminaron de inclinar la balanza para que la Selección Argentina tenga allí su base operativa en la defensa del título mundial obtenido en Qatar, con la mirada puesta en llegar de la mejor manera posible a cada compromiso del torneo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí