La Selección Argentina, con sede definida para el Mundial 2026: en qué ciudad hará base la Albiceleste

La Selección Argentina, con sede definida para el Mundial 2026: en qué ciudad hará base la Albiceleste
4 de Febrero de 2026 | 16:32

Escuchar esta nota

La Selección argentina ya definió dónde hará base durante gran parte de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El seleccionado que dirige Lionel Scaloni tendrá como centro de operaciones a Kansas City, ciudad elegida luego de un detallado análisis logístico y deportivo.

La decisión fue tomada tras varios viajes de inspección encabezados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone y los responsables administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

Luego de un informe final, Kansas City se impuso por sobre otras opciones debido a su ubicación estratégica, la conectividad entre sedes y las comodidades disponibles para la delegación.

Ubicada en el Medio Oeste de los Estados Unidos, Kansas City se encuentra cerca del centro geográfico del país, en la confluencia de los ríos Misuri y Kansas. Fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853, la ciudad cuenta con una superficie total de 826,29 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 815 corresponden a tierra firme, un dato relevante a la hora de planificar traslados y entrenamientos.

Desde el punto de vista climático, la ciudad se ubica en una zona de transición entre el clima subtropical húmedo y el continental húmedo. Los veranos suelen ser calurosos y con altos niveles de humedad, producto de corrientes provenientes del Golfo de México, un factor que también fue evaluado por el cuerpo técnico en relación a la preparación física de los futbolistas.

Además, el área metropolitana de Kansas City representa una de las economías más importantes de la región, con una infraestructura hotelera y deportiva consolidada. Estas condiciones terminaron de inclinar la balanza para que la Selección Argentina tenga allí su base operativa en la defensa del título mundial obtenido en Qatar, con la mirada puesta en llegar de la mejor manera posible a cada compromiso del torneo.

